G-Shock Toyota Auto Body Land Cruiser: GWG-2000TLC in limited edition

G-Shock presenta il nuovo modello GWG-2000TLC in collaborazione con il team Toyota Auto Body Land Cruiser.

G-Shock Toyota Auto Body Land Cruiser, il brand unisce le forze con il team della Toyota Auto Body Land Cruiser per realizzare un collaboration model dalle alte prestazioni: il GWG-2000TLC.

Il design granitico si ispira alla mastodontica auto, ormai veterana, della Dakar Rally, la competizione di auto da rally tra le più importanti al mondo. Il simbolo della Toyota è ben visibile sul cinturino, realizzato in resina e declinato nelle tonalità del grigio che rievoca gli schizzi del fango e sabbia, come un vero veicolo da corsa.

La cassa, anch’essa in resina, viene rinforzata con carbonio, per un orologio indistruttibile e pronto a qualsiasi sfida, in grado di resistere a fango e polvere.

Dotato inoltre di barometro, bussola, altimetro, oltre che di ricarica solare e vetro zaffiro per resistere a qualsiasi temperatura, è l’accessorio perfetto per sfrecciare attraverso le dune del deserto. L’orologio è un’edizione limitata in vendita nello store di G-Shock in Corso Como a Milano oltre che online.

