Garmin D2 Mach 1: lo smartwatch per chi sogna il volo

Lo smartwatch GPS per professionisti e amanti del mondo dell’aviazione.

Il nuovo Garmin D2 Mach 1 è lo smartwatch GPS per professionisti e amanti del mondo dell’aviazione dal design classico e dal luminoso schermo Amoled touchscreen, che lo rende adatto a ogni occasione, sia nella vita di tutti i giorni che nelle attività di volo. Grazie a una batteria che garantisce autonomia fino a 11 giorni, tutti gli appassionati del volo hanno sempre a disposizione gli aggiornamenti sulle condizioni meteo, le mappe per la navigazione e molto altro.

Garmin D2 Mach 1: design e funzionalità

Garmin D2 Mach 1 è il compagno da polso perfetto per chi ha fatto del cielo il suo sogno più grande e affida alla volta celeste indomite aspirazioni. Che si tratti di piloti professionisti, aspiranti tali o appassionati del suggestivo mondo dell’aviazione, D2 Mach 1 è adatto a ogni situazione della vita quotidiana, in cabina di comando e non solo, in quanto crea una sinergia perfetta tra la struttura robusta e resistente, i materiali pregiati come zaffiro e titanio e un display Amoled da 1,3” perfettamente leggibile alla luce del sole. I pulsanti sono abbinati a una nuova interfaccia touchscreen reattiva che migliora l’interazione quotidiana con lo smartwatch ma anche l’accesso alle selezioni.

Garmin D2 Mach 1: uno strumento di volo direttamente al polso

Garmin D2 Mach 1 include tutte le informazioni necessarie per assistere al meglio piloti e aspiranti tali nella navigazione e avere sotto controllo i dati più importanti, insieme alla frequenza multi-banda e al supporto multi-GNSS per un posizionamento GPS più preciso. La navigazione Direct-to consente ai piloti di navigare direttamente verso un aeroporto e la funzione Nearest attiva una rotta diretta verso quello più vicino.

Garmin D2 Mach 1 offre rapporti meteo agli aeronauti, tra cui Metar e TAF che permettono a piloti ed appassionati di avere informazioni sui venti, sulla visibilità e altro ancora prima del decollo. Sono anche disponibili nuove indicazioni grafiche delle previsioni per aeroporti specifici, comprese le proiezioni per le tendenze della temperatura, il vento, il punto di rugiada e altro ancora.

D2 Mach 1 inizia automaticamente a tracciare l’attività al decollo, quindi trasferisce data, durata, tempo totale di volo e rotta al registro flyGarmin.com dell’utente. I piloti possono anche inviare in tutta semplicità i piani di volo dall’applicazione Garmin Pilot al D2 Mach 1 e visualizzare l’elenco dei waypoint inclusi nella loro rotta.

Garmin D2 Mach 1: salute, benessere e sport

Non solo in volo. Garmin D2 Mach 1 offre la più ampia gamma di funzioni di monitoraggio della salute anche quando i piedi rimangono ben saldi alla superficie terrestre: frequenza cardiaca al polso (con avvisi configurabili), tracking avanzato del sonno, attività respiratorie, età fitness, Pulse Ox, analisi dello stress, della salute ed idratazione.

Il tracciamento dell’energia Body Battery mostra agli utenti quanto è “carico” il proprio corpo e gli effetti drenanti dello stress e dell’esercizio. Inoltre, la nuova funzione Health Snapshot registra una finestra di due minuti di statistiche chiave per la salute e genera un report che gli utenti possono condividere con un professionista, un ottimo strumento per catturare i dati fisiologici ogni volta che non ci si sente in piena forma.

D2 Mach 1 è dotato di oltre 30 applicazioni sportive indoor e GPS incorporate, tra cui camminata, corsa, ciclismo, nuoto in piscina, escursionismo e altro ancora.

Garmin D2 Mach 1: sempre connessi

Per allietare una lunga rotta o un’intensa sessione di workout, è possibile scaricare fino a 2000 canzoni sul proprio orologio, oltre a usufruire delle playlist di Spotify, Amazon Music e Deezer. Questo innovativo smartwatch permette anche di effettuare pagamenti contactless attraverso Garmin Pay e ricevere notifiche di chiamate, messaggi, promemoria del calendario, aggiornamenti dai social media, ultime notizie e altro ancora.

Nessun servizio? Nessun problema. Occorre solo accoppiare l’orologio con un dispositivo Garmin inReach per inviare messaggi preimpostati ai propri cari, attivare il tracciamento o inviare un SOS al Garmin IERCC, il nostro centro di coordinamento delle emergenze professionale con personale disponibile 24/7.

Come tutti gli smartwatch Garmin, D2 Mach 1 può essere utilizzato con smartphone Android o Apple e garantisce un’autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch e fino a 24 ore con l’attività Fly (GPS + Pulse Ox). D2 Mach 1 è disponibile con un bracciale in titanio o un cinturino in pelle marrone Oxford.

Le migliori offerte Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.