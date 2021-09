Amedeo Testoni autunno inverno 2021: la linea Winter Olympics

La linea Winter Olympics si caratterizza per una palette cromatica ispirata ai colori ufficiali dei Giochi olimpici invernali.

Amedeo Testoni autunno inverno 2021: il brand ridefinisce il concetto di lifestyle presentando una collezione capace di riqualificare la vita di tutti i giorni. L’autunno inverno 2021 presenta diversi prodotti e linee pensate per le esigenze quotidiane e per rispondere ad uno stile di vita contemporaneo, sempre più ibrido.

La linea Winter Olympics si caratterizza per una palette cromatica ispirata ai colori ufficiali dei Giochi olimpici invernali, proponendo sneakers e accessori adatti anche in città per un look attuale e mai banale. Tra le novità di stagione, le sneakers Cagliari dai colori accesi a contrasto, in pelle con suola spessa in gomma ultraleggera e soletta Ortholite per un comfort e supporto maggiore.

Protagonista della linea è il Pragelato, uno zaino multiuso in nylon riciclato con pattern “Interlocking T” trapuntato (ispirato all’ampio archivio storico del brand), e inserti in pelle a contrasto, con comode tasche laterali e cinturino posteriore elasticizzato per fissare facilmente l’accessorio al trolley.

La nuova collezione incarna il concetto di riscoperta attraverso una ri-esplorazione del patrimonio di Amedeo Testoni e della sua profonda cultura artigianale, portandoci in un viaggio unico attraverso la sua storia. Prodotti dal fascino senza tempo e dallo stile contemporaneo, capaci di interpretare le esigenze dell’uomo di oggi.

