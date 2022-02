Garmin Instinct 2: lo smartwatch per chi vuole distinguersi

Indossare uno smartwatch significa distinguersi ed esprimere la propria personalità.

Garmin Instinct 2 è lo smartwatch multisport concepito e sviluppato per resistere in qualsiasi ambiente, anche in quelli fuori dagli schemi, che si contraddistingue per una durata estrema della batteria, dall’autonomia illimitata in alcune versioni.

Garmin Instinct 2: caratteristiche

Oltre alle nuove colorazioni, la serie Instinct 2 di Garmin si presenta con un profilo più sottile e con due dimensioni della cassa: una tradizionale da 45 mm e una nuova versione Instinct 2S da 40 mm. Il nuovo display ad alta risoluzione e facile da leggere, protetto da un vetro chimicamente rinforzato, permette a chi indossa Garmin Instinct 2 di contare su uno smartwatch pronto per qualsiasi situazione. Come le serie che lo hanno preceduto, Instinct 2 è stato concepito secondo lo standard militare 810, garanzia di resistenza termica e agli urti, e classificato fino a 100 metri di immersione in acqua.

La serie Instinct 2 di Garmin si rinnova anche nell’estetica, con accattivanti colorazioni come Electric Lime, Poppy e Neo-Tropic ed è disponibile nelle edizioni Instinct 2 Solar, standard (non solar), e nelle edizioni speciali Surf, Tactical e Camo.

La serie Instinct 2 è compatibile con Garmin Connect IQ (CIQ), la piattaforma all-in-one che offre una personalizzazione ulteriore grazie a download gratuiti di app, widget, watchface, campi dati, oltre all’accesso a funzionalità legate al monitoraggio della salute e del benessere come l’analisi dell’idratazione.

Garmin Instinct 2: batteria

La serie Instinct 2 è perfetta per qualsiasi situazione, anche per quelle che non permettono la ricarica: consente infatti fino a quattro settimane di utilizzo continuo in modalità smartwatch e, grazie ai progressi nella tecnologia solare, alcuni modelli possono disporre di una durata di batteria illimitata.

Garmin Instinct 2: sport e benessere

Garmin Instinct 2 offre la suite completa di funzioni per il monitoraggio della forma fisica sviluppata da Garmin per aiutare a migliorare la qualità della propria vita. Tra queste, il monitoraggio del sonno e le analisi chiave della salute, come Body Battery, l’analisi del livello di stress e frequenza cardiaca. Gli appassionati di fitness saranno ancora più motivati ​​grazie a nuove funzionalità della serie Instinct 2 come la stima del VO2 Max, Fitness Age, i tempi di recupero, allenamenti HIIT e workout giornalieri consigliati.

Gli smartwatch Garmin Instinct 2 hanno precaricate app sportive per supportare tutte le passioni, dalla corsa in strada fino al trail running, dal nuoto indoor fino a quello in acque libere, ma anche sci e snowboard. Quando Instinct 2 è associato all’app Garmin Connect Mobile diventa un insostituibile strumento di sicurezza. È in grado infatti di rilevare le cadute accidentali e inviare un messaggio georeferenziato con il nome dell’utente ai propri contatti di emergenza2.

Per venire incontro alle esigenze della quotidianità, i modelli Instinct 2 Solar ora includono Garmin Pay, l’innovativa soluzione Garmin per i pagamenti contactless. Con un semplice e sicuro passaggio dell’orologio verso sistemi di pagamento compatibili è possibile effettuare un acquisto lasciando a casa smartphone o carta di credito.

Garmin Instinct 2: Edizioni Speciali

Surf: per gli sport acquatici come surf, windsurf e kiteboarding Instinct 2, oltre a un widget maree, permette un aggiornamento costante sulle condizioni del mare. Le funzioni di tracciamento e registrazione delle attività consentono di rivivere le proprie performance in ogni momento grazie alla compatibilità con l’app Surfline Sessions.

Tactical: popolare tra gli amanti dell’azione e delle attività tattiche, l’Instinct 2 Solar – Tactical Edition aggiunge funzionalità specifiche per il mondo Army, come Kill Switch, modalità Stealth, compatibilità con visori notturni, coordinate dual position e funzione Jumpmaster per il lancio con paracadute. Disponibile nelle versioni Coyote Tan o Black.

Camo: i motivi Graphite e Mist Camo donano uno stile unico a Garmin Instinct 2, in grado di distinguersi in città e mimetizzarsi in ambiente outdoor.

Garmin Instinct 2 e Garmin Instinct 2S sono disponibili a un prezzo suggerito di 349,99 euro.

