Un volo in galleria da record del mondo.

Hamilton Khaki Aviation Takeoff Automatic Chronograph: il pilota acrobatico e da competizione italiano Dario Costa ha dimostrato ancora una volta le sue doti di precisione e le sue capacità con un volo da record mondiale attraverso due gallerie per auto situate vicino ad Istanbul. Circondato da asfalto nella semioscurità, il testimonial Hamilton e atleta Red Bull ha eseguito un decollo complesso nella prima galleria, per continuare poi il suo volo per un tratto all’aperto prima di rituffarsi nel secondo tunnel, il tutto con una velocità di 245 km/h e a meno di un metro da terra.

Hamilton Khaki Aviation Takeoff Automatic Chronograph: il volo di Dario Costa

Nonostante le oltre 5.000 ore di volo alle spalle, di cui più della metà spese in acrobazie di alto livello, a Dario Costa sono state necessarie una preparazione attenta e capacità di altissimo livello per scrivere questo nuovo capitolo della storia dell’aviazione.

Dopo un anno di pianificazione e allenamento, Dario è decollato poco dopo l’alba all’interno di un aereo da competizione Zivko Edge 540 appositamente modificato per l’occasione. La visibilità limitata ha richiesto il mantenimento di una linea di volo il più rettilinea possibile, tra i 30 e i 70 centimetri dall’asfalto della strada e con le estremità delle ali a 3,5 metri dalle pareti dei tunnel. Meno di quarantaquattro secondi più tardi, Dario aveva percorso 1.730 metri ad una velocità media di 245 km/h, stabilendo un nuovo Record Mondiale per il più lungo volo in galleria.

Con la sua impresa, ha stabilito anche altri quattro record: primo aereo a volare in due tunnel, primo aereo a volare in un tunnel, volo più lungo sotto un ostacolo solido e primo decollo di un aereo all’interno di un tunnel.

Hamilton Khaki Aviation Takeoff Automatic Chronograph: l’orologio

Presentato per la prima volta nel 2014, Hamilton Khaki Aviation Takeoff Automatic Chronograph presenta una funzione unica creata per rispondere alle esigenze dei piloti: cassa e supporto rimovibili. È possibile rimuovere la cassa senza doversi togliere l’orologio, per posizionarla su un supporto fisso sul cruscotto del proprio velivolo.

In omaggio al suo volo da record mondiale, Hamilton ha collaborato con Dario Costa per produrre un nuovo Hamilton Khaki Aviation Takeoff Automatic Chronograph: un’edizione speciale limitata a soli 100 esemplari, in riferimento all’elevazione di volo massima all’interno dei tunnel (100 cm).

Per sottolineare i primi 40 secondi del quadrante, in richiamo alla durata del volo di Dario all’interno delle gallerie, sono stati aggiunti strati di Super-LumiNova sulla sfera centrale e sugli indicatori dei secondi fino a 40. Inoltre, per favorire la concentrazione del pilota nell’oscurità, gli altri indicatori e le sfere di ore e minuti non sono ricoperti di Super-LumiNova.

Animato dal movimento cronografo automatico H-31, questo modello Takeoff da 46 mm presenta due contatori e una flangia girevole bidirezionale per il conto alla rovescia. Come richiamo alla difficoltà del volo in galleria, questo modello in edizione limitata presenta contatori con semicerchi gialli: il contatore a ore 12 è stato adattato per un conto alla rovescia di 15 minuti, in riferimento alla durata massima delle acrobazie aeree, mentre quello a ore 6 misura 60 secondi.

Infine, il segnatempo sarà presentato in una confezione speciale che permetterà di utilizzarlo anche come orologio da tavolo.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.