La Bottecchia ha svelato ad EICMA 2021 la nuova gamma Be Green composta la e-bike a pedalata assistita. Si tratta quindi di una gamma innovativa composta da bici da strada, al gravel e mountain bike in grado di soddisfare le esigenze di mobilità a 360 gradi con nuovi motori e nuove tecnologie.

Bottecchia Pulsar

Una bici da corsa la Pulsar dotata di telaio Carbon Monoscocca UD super leggero e il sistema di guida Evaluation di Fazua 1.0 36V da 250W che unisce il piacere di guida ad un’assistenza efficiente e regolare. Tuttavia anche la batteria è una Fazua da 36V 250Wh. Il peso complessivo è di 14 kg. L’integrazione quasi invisibile all’interno del telaio lascia inalterato il design e le caratteristiche aerodinamiche e ciclistiche di questa e-road bike, disponibile in due versioni, con gruppo Shimano Ultegra Disk 11v e Sram Force Etap Axs Disk 12v.

Prezzi modelli Pulsar

BE95 PULSAR: prezzo consigliato al pubblico € 7.899,00 iva inclusa

BE90 PULSAR: prezzo consigliato al pubblico € 5.799,00 iva inclusa

BE89 PULSAR CROSS: prezzo consigliato al pubblico € 4.749,00 iva inclusa

Bottecchia Merak

Infine fa parte della gamma Be Green anche la nuova Bottecchia Merak di cui abbiamo vi abbiamo già parlato svelandovi il prezzo.

Bottecchia BE 21 EVO MAN: e-bike trekking Shimano TX800 OLI

BE21 EVO è la trekking bike a pedalata assistita da 28” perfetta per affrontare i percorsi cittadini e le gite fuori porta. Si tratta infatti di una commuter elettrica con motore OLI da 250W e batteria integrata Sanyo Panasonic 36v da 500 Wh che assicura un’autonomia fino a 130 km. Il display LCD retroilluminato fornisce tutte le informazioni necessarie. Peso complessivo 25,5 kg. Prezzo consigliato al pubblico € 2.399,00.

Bottecchia BE32 EVO START e BE33 TEASER: e-mtb front

Le BE32 e BE33 sono due e-mtb front motorizzate OLI con batteria full integrated, con telaio in alluminio 29” e forcella ammortizzata con 100mm di escursione. BE32 START EVO è equipaggiata con Shimano Alivio 9s e forcella Suntour XCM 29 RL da 100mm con blocco al manubrio, mentre la E33 TEASER con Shimano Deore 10s e forcella Rock Shox 29 JUDY TK da 100mm con blocco al manubrio. Entrambe adottano un motore centrale da 250W Oli con una coppia massima di 85Nm. La batteria è Sanyo by Panasonic da 630 Wh per BE33 e da 500 Wh per BE32.

Prezzi e-mtb front BE32/BE33

BE 32 START EVO: prezzo consigliato al pubblico a partire da € 2.499,00 iva inclusa.

BE 33 TEASER: prezzo consigliato al pubblico € 2.899,00 iva inclusa

Bottecchia BE35/BE36 ELEKTRON EVO: e-mtb full

Le nuove BE35 e BE36 EVO sono le nuove e-mtb full motorizzate Oli con batteria full integrated, con telaio in alluminio, perno passante da 12mm, 130 mm di escursione. BE35 EVO è equipaggiata con Sram X5-9s, forcella Suntour XCM 34 BOOST 130mm axle 15mm e ammortizzatore Suntour Raidon LO. BE36 EVO invece monta Shimano Deore 10s, forcella Rock Shox 29 RECON LO BOOST 150mm e ammortizzatore Rock Shox Monarch RL. Tuttavia, entrambe montano ruota posteriore da 27.5” x 2.6 e ruota anteriore da 29” x 2.30. Il motore Oli offre una coppia di ben 85Nm di coppia. Inoltre la batteria da 630 Wh assicura una lunga autonomia. Peso della bici 26 kg.

Prezzi e-mtb full BE35/BE36

BE 35 ELEKTRON EVO: prezzo consigliato al pubblico € 3.299,00 iva inclusa

BE 36 ELEKTRON EVO: prezzo consigliato al pubblico € 3.899,00 iva inclusa

