Resistente e affidabile, l’orologio da 40 mm è animato dall'esclusivo movimento a carica manuale H-51-Si di Hamilton.

Il nuovo Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph celebra il design classico dell’aviazione militare dallo stile autentico e dalla tecnica ingegneristica. Fedele alle origini, richiama i riconoscibili dettagli dei cronografi prodotti per i piloti della British Royal Air Force (RAF) negli anni ’70, che lo hanno reso un must-have per gli appassionati della storia militare, per gli esperti di aviazione e per i collezionisti di orologi.

Hamilton Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph: caratteristiche

Due contatori allineati orizzontalmente, che misurano minuti e secondi correnti, risaltano su un quadrante nero con finitura perlage e garantiscono velocità e navigazione precise e affidabili, estremamente importanti per la RAF.

Le sfere bianche laccate e uno strato di Super-LumiNova, come nei modelli originali della RAF, celebrano la tradizione del Pilot Pioneer. La tonalità beige, utilizzata anche sugli indici del quadrante, richiama la patina della radioluminescenza negli orologi vintage e assicura leggibilità in condizioni di luce scarsa.

Caratteristiche uniche come l’ispessimento della parte destra della cassa, progettato per proteggere la corona e i pulsanti, e il vetro bombato con doppio trattamento antiriflesso sono un chiaro riferimento all’uso storico del modello, pensato come strumento di aviazione.

La costante dedizione del marchio al valore dell’autenticità continua grazie al movimento meccanico H-51-Si dalle elevate prestazioni, introdotto nel 2021. Il calibro a carica manuale mantiene l’orologio d’aviazione vicino alle origini, mentre le nuove tecnologie, tra cui una spirale in silicio e una riserva di carica di 60 ore, garantiscono gli standard di precisione Hamilton.

Il nuovo capitolo del Khaki Pilot Pioneer Mechanical Chronograph da 40 mm, con cinturino in pelle marrone, è appena iniziato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.