IWC Schaffhausen arricchisce la sua gamma di Pilot’s Watch Top Gun con due modelli in Ceratanium.

IWC Pilot’s Watch Top Gun Ceratanium: la Maison presenta due nuove creazioni con questo innovativo materiale, realizzato a Schaffhausen, che coniuga l’integrità strutturale del titanio con una resistenza ai graffi paragonabile a quella della ceramica ed esibisce uno

straordinario colore nero opaco.

Il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium è il primo orologio IWC con bracciale in Ceratanium, un materiale molto confortevole, più leggero dell’acciaio. Il Pilot’s Watch Timezoner Top Gun Ceratanium è il primo modello Top Gun con complicazione Timezoner, che consente di passare facilmente da un fuso orario all’altro. Entrambi i nuovi modelli sono animati da movimenti di manifattura IWC delle famiglie di calibri 52000 e 82000.

Materiali a prestazioni avanzate come ceramica, titanio e Ceratanium sono una caratteristica degli orologi Pilot’s Watch Top Gun di IWC. Questi orologi devono il loro nome al leggendario Strike Fighter Tactics Instructor Program, un corso severissimo utilizzato dalla US Navy per addestrare i suoi piloti d’élite al volo e alle capacità tattiche.

Gli orologi Top Gun sono progettati per offrire prestazioni di eccellenza e sono in grado di resistere anche alle esperienze estreme che i piloti sperimentano nell’abitacolo di un jet supersonico. Dopo essere stati tra i primi ad utilizzare la ceramica e il titanio per gli orologi da polso negli anni ’80, i tecnici dei materiali IWC sono ora riusciti a coniugare gli straordinari punti di forza di questi due elementi in un unico, rivoluzionario materiale.

Sviluppato nell’arco di cinque anni, il Ceratanium coniuga la leggerezza e l’integrità strutturale del titanio con una durezza e una resistenza ai graffi paragonabile a quelle della ceramica. Il Ceratanium è inoltre delicato sulla pelle e molto resistente alla corrosione.

IWC Pilot’s Watch Top Gun Ceratanium Perpetual Calendar

Il Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium presenta cassa, corona e, per la prima volta, bracciale in Ceratanium. Poiché

questo materiale si basa su una lega di titanio, il bracciale è circa del 30% più leggero rispetto a un bracciale in acciaio ed è particolarmente confortevole al polso.

Il quadrante nero con numeri grigi esalta il design nero corvino. Questo modello Top Gun è alimentato dal calibro di manifattura IWC 52615 visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro fumé. Il sistema di ricarica Pellaton, dotato di componenti in ceramica pressoché antiusura, accumula una riserva di carica di sette giorni in due bariletti. Un singolo impulso notturno del movimento base fa avanzare il calendario perpetuo.

Il suo programma meccanico riconosce automaticamente la diversa durata dei mesi e gli anni bisestili e non richiederà alcuna correzione fino al 2100. Un’altra particolarità di IWC è l’indicazione delle fasi lunari che raffigura la luna vista dagli emisferi settentrionale e meridionale. È così precisa da presentare uno scarto di un solo giorno dopo 577,5 anni. La produzione annuale di questo straordinario orologi sarà limitata a 150 esemplari.

IWC Pilot’s Watch Top Gun Ceratanium Timezoner

Il Pilot’s Watch Timezoner Top Gun Ceratanium è il primo modello Top Gun con complicazione Timezoner. L’orologio può essere impostato su un fuso orario diverso semplicemente premendo e ruotando la lunetta. La lancetta delle ore, l’indicazione 24 ore e la data avanzeranno o

retrocederanno a scatti di un’ora. Questo vale anche oltre il passaggio di data e senza perdere un singolo secondo.

La cassa è in Ceratanium, mentre l’anello delle città è in ceramica. Contiene i nomi di 24 città, ognuna in rappresentanza di un fuso orario internazionale. I numeri sono stampati in grigio sul quadrante e i numeri 12, 3, 6 e 9 sono rivestiti di materiale luminescente. Il design tattico nero corvino è completato da un fondello in vetro zaffiro fumé e da un cinturino in gomma nera con inserto in tessuto.

Il calibro di manifattura IWC 82760 utilizza un sistema di ricarica Pellaton rinforzato con componenti in ceramica per accumulare una riserva di carica di 60 ore nella molla motrice. La produzione annua del Pilot’s Watch Timezoner Top Gun Ceratanium sarà limitata a 500 esemplari.

