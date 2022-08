IWC Portugieser 2022: la Manifattura presenta le nuove versioni del Portugieser Automatic e del Portugieser Chronograph, due dei modelli più apprezzati della collezione del marchio. Entrambi gli orologi presentano casse in acciaio inossidabile, quadranti bianchi e blu a contrasto con il caratteristico anello del capitolo in stile binario, numeri arabi blu e lancette a foglia blu.

Il Portugieser Automatic è animato dal calibro di manifattura IWC 52010 con una riserva di carica di 7 giorni e dotato di un cinturino in pelle di alligatore blu. Il Portugieser Chronograph presenta il movimento cronografo di manifattura IWC calibro 69355 e un cinturino in caucciù blu.

Un design con un netto contrasto tra il quadrante ei contatori, spesso affettuosamente chiamato “quadrante panda” dagli appassionati di orologi, è stato spesso presente nella collezione Portugieser di IWC. La combinazione dei due colori migliora la leggibilità e crea un aspetto molto distintivo.

La manifattura svizzera di orologi di lusso presenta due dei suoi modelli Portugieser più iconici in un codice di design unificato con quadranti bianchi e blu a contrasto. I quadranti bianchi vantano una finitura laccata lucida, mentre i quadranti secondari blu intenso presentano una finitura “azzurra”. Tali colori nautici non solo conferiscono a questi modelli classici un aspetto fresco e contemporaneo, ma ricordano anche le origini del Portugieser, il cui design iconico è stato inizialmente ispirato dagli orologi marini da osservazione da ponte.

IWC Portugieser 2022: Automatic, caratteristiche

Il Portugieser Automatic presenta una cassa in acciaio inossidabile con un diametro di 42,3 millimetri, un quadrante bianco e blu e lancette a foglia azzurrate. La disposizione equilibrata del quadrante colloca i piccoli secondi a ore 9 e l’indicazione della riserva di carica a ore 3. Questo segnatempo è animato dal calibro di manifattura IWC 52010. Il suo sistema di avvolgimento automatico Pellaton è stato rinforzato con componenti realizzati in ceramica praticamente esente da usura.

Utilizza anche i minimi movimenti del rotore in entrambe le direzioni per creare una riserva di carica di 7 giorni in due barili. Il movimento può essere ammirato attraverso il fondello in vetro zaffiro. Questo elegante ed intramontabile Portugieser è dotato di un cinturino in pelle di alligatore blu con chiusura pieghevole.

IWC Portugieser 2022: Chronograph, caratteristiche

Il Portugieser Chronograph presenta una cassa di 41 millimetri in acciaio inossidabile, un quadrante bianco e blu e lancette a foglia blu. Il contatore dei minuti del cronografo si trova a ore 12, i piccoli secondi a ore 6. All’interno della cassa è al lavoro il calibro di manifattura IWC 69355 a carica automatica e una riserva di carica di 46 ore.

Il movimento cronografo nel classico design con ruota a colonne è visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro. Inoltre, questo elegante orologio sportivo è dotato di un cinturino in caucciù blu resistente e flessibile, che offre un eccellente comfort durante l’estate.

—–

