Jaeger-LeCoultre Master Control 2022: l’iconica collezione compie 30 anni. Venne infatti lanciata nel 1992 come dimostrazione dell’impegno della Maison nella creazione di capolavori orologieri. La linea Master Control segnò l’inizio del sistema di controllo interno della qualità 1000 Hours Control presso Jaeger-LeCoultre, un sistema in seguito introdotto nell’intera gamma di orologi ed ora emblema della promessa di alta orologeria che la Maison fa ai suoi clienti.

Master Control simboleggia il delicato approccio di Jaeger-LeCoultre alla precisione nella rilevazione del tempo. La collezione celebra, inoltre, il valore eterno dell’orologeria meccanica e le sue complicazioni più emblematiche, anche nel XXI secolo. I due nuovi modelli Master Control, in acciaio inossidabile con bracciali intercambiabili, trasportano le indicazioni del calendario e il cronografo nella vita di tutti i giorni, adattandosi allo stile di vita decisamente dinamico contemporaneo.

Jaeger-LeCoultre Master Control 2022: Master Control Calendar e Master Control Chronograph Calendar

Esplorando il lato pratico dell’orologeria calendariale, Jaeger-LeCoultre presenta due nuove versioni di Master Control Calendar e Master Control Chronograph Calendar. In seguito al recente successo di Master Control Calendar con quadrante blu, il nuovo Master Control Calendar con bracciale intercambiabile è impreziosito da una palette di colori del quadrante che si concentra su purezza e raffinatezza.

Il quadrante argentato finitura soleil satinata presenta un’estetica tono su tono, conservando le caratteristiche essenziali del Master Control, tra cui lancette “Dauphine” e numeri arabi con indicatori delle ore a freccia. La lancetta della data saltante che contraddistingue questo modello è impreziosita da una punta laccata rossa a forma del logo Jaeger-LeCoultre, per una lettura dell’ora facile e intuitiva.

Master Control Chronograph Calendar è anche un cronografo essenziale, con lancette del cronografo e disco delle fasi lunari blu, per far risaltare le indicazioni delle complicazioni. Per la prima volta Master Control Calendar e Master Control Chronograph Calendar sono disponibili su un bracciale in acciaio con rapido sistema di sostituzione: riflesso dell’importanza di un orologio versatile e resistente da indossare tutti i giorni.

Entrambi i nuovi modelli Master Control con bracciale in acciaio sono dotati di un cinturino in pelle di vitello Novonappa marrone chiaro. I cinturini in pelle sono dotati dello stesso sistema rapido di sostituzione, in questo modo Jaeger-LeCoultre Master Control diventa l’orologio perfetto per tutte le stagioni.

