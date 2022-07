Mido Ocean Star 200C Titanium: l’orologio per affrontare i mari

Ricoperto di titanio ultraleggero e con le dimensioni di un orologio sportivo high-tech, il nuovo Mido Ocean Star 200C Titanium invita alla libertà sulle e sotto le onde del mare. Con il suo aspetto sobrio e tecnico, il nuovo Ocean Star 200C Titanium ispira il desiderio di avventura in mare.

Mido Ocean Star 200C Titanium: caratteristiche

Il suo quadrante nero opaco decorato con onde che si increspano, un riferimento all’influenza marina della collezione, fa da contrappunto ai grandi indici rotondi e alle lancette taglio diamante rivestite di Super-LumiNova bianco. Le indicazioni sono estremamente chiare e immediatamente leggibili, di giorno o di notte, sott’acqua o sulla terraferma.

Un triangolo segna il cerchio delle ore a ore 12: una caratteristica distintiva degli orologi ispirati al mondo delle immersioni. Funzionale e pratico, il quadrante è completato dall’indicazione del giorno e della data a ore 3 ed è protetto da un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso su entrambi i lati. La lunetta girevole unidirezionale è dotata di un anello in ceramica nera estremamente resistente, che presenta graduazioni di 60 minuti e un punto bianco Super-LumiNova a ore 12.

Estremamente leggero, tanto da essere impercettibile al polso, il Mido Ocean Star 200C Titanium può affrontare qualsiasi sfida. La sua cassa di 42,5 mm di diametro in titanio, è impermeabile fino a una pressione di 20 bar (200 m) grazie al fondello e alla corona a vite. Il gioco dei materiali e delle finiture prosegue sul fondello, sul quale è incisa una stella marina in rilievo, e sul bracciale in titanio satinato, dotato di una fibbia con estensione da sub per un maggiore comfort.

L’efficienza del nuovo orologio deriva da un meccanismo particolarmente affidabile guidato dall’eccezionale Calibro 80. Questo movimento emblematico di Mido ha una riserva di carica fino a 80 ore per garantire una facilità d’uso eccezionale. Benché invisibile, protetta dal fondello a vite, la sua massa oscillante è delicatamente decorata con Côtes de Genêve, in linea con la tradizione orologiera svizzera.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.