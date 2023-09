Porsche Cayenne S E-Hybrid: 519 CV a partire da 121.775 €

La nuova Porsche Cayenne S E-Hybrid è la terza variante con motore elettrificato che si posiziona tra la Cayenne E-Hybrid e la Cayenne Turbo E-Hybrid. Questo nuovo modello sarà disponibile nelle versioni SUV e SUV Coupé e assicura inoltre un’autonomia elettrica notevolmente migliorata e tempi di ricarica ridotti grazie a una gestione intelligente dell’energia.

Sul Cayenne S E-Hybrid, il motore turbo V6 da 3.0 litri con potenza di 260 kW/353 CV si abbina un motore elettrico da 130 kW (176 CV). Insieme quindi, i due motori erogano una potenza di sistema di 519 CV (382 kW) e una coppia massima complessiva di 750 Nm. Tuttavia, Cayenne S E-Hybrid accelera da 0 a 100 in 4,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 263 km/h.

Il comfort di guida è assicurato dalle sospensioni pneumatiche adattive. Oltre i nuovi modelli S E-Hybrid beneficiano dell’ottimizzazione del sistema ibrido dell’attuale generazione di Cayenne. L’autonomia in modalità elettrica (EAER City) fino a 90 KM è resa possibile grazie ad una batteria da 25,9 kWh. Il nuovo caricabatterie di bordo a corrente alternata ricarica completamente il SUV in meno di 2,5h con una colonnina di ricarica fino a 11 kW.

Esteticamente è dotata di serie di cerchi da 20″ e di un impianto di scarico a doppio terminale in acciaio inox spazzolato. Inoltre, la versione SUV dispone del pacchetto esterno Silver, mentre la versione Coupé propone il pacchetto esterno Black. I proiettori sono a LED Matrix di serie (optional i fari LED HD-Matrix).

Infine, di serie i sedili a otto vie, sul pacchetto Sport Chrono con selettore di modalità per scegliere il programma di guida, pedali in acciaio inox e pacchetto interno Diamar in tinta Silvershade. Completa la dotazione l’app My Porsche e le nuove funzioni di Apple CarPlay.

Porsche Cayenne S E-Hybrid: prezzo

I nuovi modelli Cayenne S E-Hybrid possono essere ordinati da subito ed arriveranno in Italia a novembre 2023. Prezzi a partire da 121.775 euro (da 126.045 euro per la versione Coupé), comprensivi di IVA e di dotazioni specifiche.

