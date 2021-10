Oris Big Crown ProPilot Big Date Bronze: un vero orologio da pilota

Oris svela il nuovo segnatempo Big Crown ProPilot Big Date Bronze.

Oris Big Crown ProPilot Big Date Bronze: il marchio produttore di orologi meccanici di lusso ha sperimentato per anni il bronzo nei suoi orologi subacquei ed ora, per la prima volta, ha dato al suo performante Big Crown ProPilot Big Date uno stile fresco, proponendolo anche con la cassa in bronzo.

Oris Big Crown ProPilot Big Date Bronze: caratteristiche

I toni caldi del nuovo modello vengono dalla cassa in bronzo, dalla lunetta scanalata e dalla corona oversize tipica di Oris, che sono completate da un quadrante nero profondo con indici dorati stampati. Questo è un vero orologio da pilota, quindi le lancette sono in Super-LumiNova bianco e gli indici delle ore sono applicati e realizzati in Super-LumiNova solido, creando un contrasto elevato e una leggibilità di prima classe.

Le lancette centrali per ore, minuti e secondi, con grande datario a ore 3, data istantanea, correttore di data, dispositivo di regolazione fine e arresto dei secondi.

Il tocco finale di questo aspetto elegante è un resistente cinturino in Ventile verde con la chiusura pieghevole Oris, anch’essa in bronzo, dispositivo ispirato alle fibbie delle cinture di sicurezza degli aerei passeggeri.

Come per ogni Oris, all’interno dell’orologio c’è un movimento meccanico Swiss Made altamente affidabile. In questo caso, quel movimento è un automatico di precisione con la data sovradimensionata.

