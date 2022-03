Sostenibilità e sportività iconica: Maserati presenta i nuovi segnatempo per l'estate 2022.

Orologi Maserati primavera estate 2022: sostenibilità e sportività iconica sono al centro delle nuove collezioni di segnatempo. Il movimento solar è il fil rouge che accomuna le novità proposte dal brand, tracciando il percorso verso l’environmental sustainability intrapreso da Maserati.

Fari accesi sulla nuova collezione Tradizione, che unisce sportività, meccanica di precisione e sostenibilità. Performance a impatto zero per la collezione Solar Blue, che propone modelli iconici reinterpretati nell’inconfondibile tonalità blu Maserati e alimentati da un “motore” a ricarica solare.

Orologi Maserati primavera estate 2022: Tradizione

Sportività, performance e sostenibilità si uniscono nella nuova collezione Tradizione, dando vita a segnatempo dal design pulito e funzionale. L’importante cassa da 45 mm racchiude movimenti automatico e cronografo protetti dal vetro curvo. In abbinamento il robusto bracciale in acciaio, impreziosito dalla fibbia deployante con Tridente applicato, o al cinturino in pelle stampa alligatore.

Ecologico il modello con movimento 3H Solar e cinturino in pelle rigenerata stampa saffiano. Must have: il cronografo in versione gun color block con dettagli rose gold.

Orologi Maserati primavera estate 2022: Solar Blue

Unique by Design: è la nuova collezione Solar Blue. Sei modelli, gent tra i più rappresentativi del brand, proposti nell’accattivante “livrea” blu, tonalità iconica di Maserati.

Green energy per il movimento battery-free, che grazie alle celle solari cattura la luce – naturale o artificiale – e la trasforma in energia.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.