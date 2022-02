Orologi Q Timex 2022: l’iconico segnatempo si colora di nuance inedite

L’iconico Q Timex degli anni '70 si veste di nuovi colori.

Orologi Q Timex 2022: il design del primo segnatempo al quarzo del brand, l’iconico Q Timex, lanciato per la prima volta negli anni ’70, è protagonista dei nuovi modelli che si colorano di nuance inedite. Dedicati ad un pubblico maschile, i due segnatempo in acciaio inossidabile riprendono fedelmente alcuni dettagli dello storico modello originale, come il bracciale in maglia intrecciata, la lunetta girevole e il copri-batteria funzionale. A queste inconfondibili peculiarità, si coniugano nuove tonalità di colore tipiche della moda Seventies.

Orologi Q Timex 2022: caratteristiche

La cassa rotonda del diametro di 38 mm ospita un quadrante essenziale, perfettamente leggibile grazie agli indici e alle lancette luminosi. Al segnatempo con quadrante blu si abbina una lunetta bicolore – blu e rossa, all’orologio con quadrante nero fa eco la lunetta bicolore – nera e verde.

Entrambi gli orologi mostrano a ore 3 il datario con l’indicazione del giorno e della data e a ore 12 il logo del marchio “Timex” e la lettera “Q” stampata, simbolo che indica la precisione della tecnologia di misurazione del tempo al quarzo presente all’interno, caratteristica per cui gli orologi firmati Timex si contraddistinguono da sempre.

Impermeabili fino a 50 metri, i segnatempo della linea Q Timex montano un movimento al quarzo tre sfere con datario e un bracciale d’acciaio inossidabile con chiusura a scorrimento.

Fanno parte della linea Q Timex il segnatempo declinato nella versione total black dal look casual, un modello dallo stile ricercato con quadrante e ghiera di colore blu in contrasto al bracciale con trattamento IP color oro giallo. E ancora il segnatempo con bracciale in acciaio, proposto con quadrante e ghiera di colore nero, con quadrante bianco e ghiera bicolore – rosso e blu – oppure con quadrante blu e ghiera bicolore – blu e arancione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.