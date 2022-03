Breil Abarth 595 è perfetto per gli appassionati degli orologi e del mondo delle 4 ruote.

Orologio Breil Abarth 595: il sodalizio tra Breil e Abarth si rinnova anche per l’anno in corso: un inedito orologio entra a far parte della proposta dei due brand italiani che fanno di stile e performance la regola da cui partire per sviluppare proposte sempre più accattivanti.

Il cronografo Breil Abarth 595 non tradisce questo principio e si colloca tra gli orologi della collezione che meglio riescono a fare proprie le caratteristiche tipiche dell’auto a cui si ispirano, senza venir meno a quelli che sono i tratti e la prestazione richiesti ad un prodotto di alta qualità.

Orologio Breil Abarth 595: caratteristiche

L’orologio Breil Abarth 595 rende omaggio alla nuova auto serie speciale Abarth F595, altamente tecnologica, equipaggiata con il motore da cui deriva quello delle monoposto di Formula 4 e vero e proprio tributo al 50° anniversario della monoposto Formula Italia ideata da Carlo Abarth.

Il look sportivo di questo modello prende infatti ispirazione direttamente dall’auto e dal suo stile grintoso, così come i dettagli e le scelte di design, che lo rendono assolutamente unico e riconoscibile. Qui la performance gareggia con lo stile. L’architettura e la qualità di fabbricazione del movimento giapponese conferiscono infatti una precisione e un’affidabilità che non temono confronti.

Mentre le finiture e i dettagli di colore, perfettamente in linea con la livrea della nuova auto, garantiscono un fascino che va oltre il semplice indosso: la cassa in acciaio IP Titan satinata contiene un quadrante nero opaco con sfere e indici IP Blue Rally, come le grafiche su paraurti e

calotte degli specchietti retrovisori dell’auto.

Il cinturino in PU è lavorato in superfice e riproduce una texture che richiama i battistrada. Breil Abarth 595 è perfetto per gli appassionati degli orologi e del mondo delle 4 ruote, che ricercano contemporaneamente performance e stile.

