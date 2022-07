Perrelet Turbine Rainbow: la manifattura svizzera, famosa per le sue originali creazioni dotate di quadranti animati, introduce, per l’estate 2022, un nuovo modello nella linea Turbine che si rinnova nel look e nella tecnica adottando una cassa in fibra di carbonio, impermeabile – per la prima volta in questa collezione – fino a 10 atm.

Perrelet Turbine Rainbow: caratteristiche

La fibra di carbonio inaugura ora una nuova serie di segnatempo. Il primo di queste creazioni, ed altre seguiranno nel corso dell’anno, è Turbine Rainbow in una edizione limitata di 50 esemplari. Perrelet Turbine Rainbow si presenta con l’innovativa cassa con corpo centrale in policarbonato e fibra di carbonio mentre lunetta e fondello sono in acciaio inossidabile trattati PVD nero opaco.

La cassa, con un diametro di 44 mm ed uno spessore di 13,82 mm, ha un aspetto sport-chic grazie alla lunetta piatta e liscia e alla carrure con la tipica scanalatura, caratteristica distintiva del marchio. La stessa incornicia il sotto quadrante, componente fondamentale della collezione Turbine, decorato con un nuovo ed esclusivo motivo. Ed è grazie alla rotazione della celebre elica a 12 lame in allumino anodizzato nero, firma indistinguibile di Perrelet che ne brevettò la tecnologia nel 2009, che si rivela in tutta la sua bellezza.

Ad ogni movimento del polso, la turbine – elemento estetico di punta della collezione – svela dettagli del sotto quadrante che ogni volta illustra argomenti diversi: dalla rappresentazione animalier, a simboli della cultura giapponese, alla fantasia camouflage, tra i tanti proposti negli anni.

Per il nuovo “Turbine Rainbow”, il team creativo della Maison ha scelto il tema “arcobaleno” nelle sue variopinte tonalità. Tanti piccoli punti, come macchie di colore, in rosso, arancione, giallo, verde, blu e violetto si stendono su una “tela nera” creando una piacevole ed astratta fantasia multicolore. Ne risulta un dipinto che ci rimanda alla tecnica del “drip painting” utilizzata dal famoso pittore statunitense degli inizi del XX secolo, Paul Jackson Pollock, che facendo gocciolare i colori sulle sue tele, realizzava spettacolari opere d’arte.

Le nuance dell’arcobaleno, l’affascinante fenomeno ottico che si produce quando la luce del sole attraversa le gocce d’acqua rimaste in sospeso dopo un temporale, si susseguono nell’esatta sequenza sulle cifre arabe pari miste ad indici. Troviamo quindi l’indicazione delle ore 12 in rosso, seguito dal 2 in arancione, e poi giallo, verde, blu ed infine il violetto. Tutte si illuminano al buio con Super-LumiNova nelle stesse tinte. Le lancette ore e minuti sono rivestite in Super-LumiNova bianco mentre la lancetta centrale dei secondi è in rosso brillante.

“Turbine Rainbow” è animato dal movimento automatico di manifattura, calibro P-331-MH, che batte a 28.800 alternanze orarie, ha 42 ore di riserva di carica e garantisce grande precisione ed affidabilità avendo superato sia i test Chronofiable sia COSC che lo certificano. Il fondello in acciaio PDV nero assicura l’oblò in cristallo zaffiro che consente di ammirare la decorazione a perlage sui ponti e la massa oscillante traforata impreziosita dal logo della Maison.

L’orologio, completato da cinturino impermeabile in pelle di vitello nero con fodera in caucciù, viene consegnato in una speciale “tactical box” corredata da un cinturino supplementare in caucciù ed attrezzo per poterlo montare in autonomia.

—–

