Seiko Speedtimer 2022: il nuovo cronografo meccanico

Seiko Speedtimer 2022 è un omaggio allo Speedtimer originale di fine anni Sessanta. La creazione del Seiko Speedtimer del 1969 ha rappresentato un punto di riferimento importante nella storia dei cronografi. È stato uno dei primi cronografi automatici al mondo e, ancor più importante, il suo movimento, il calibro 6139, è stato il primo a incorporare insieme un innesto verticale e una ruota a colonne, due dispositivi che hanno reso la misurazione del tempo trascorso più precisa e priva di errori, come mai prima.

Seiko Speedtimer 2022: precisione in ogni dettaglio

Grazie alla particolare finitura, il quadrante passa dal colore blu navy alla tonalità blu intenso a seconda della prospettiva da cui lo si

osserva. Proprio come nell’originale del 1969, ogni dettaglio del design di questo orologio è stato pensato per garantire la massima precisione richiesta per la misurazione del tempo trascorso.

I contatori e gli indici sull’anello esterno del quadrante sono bianchi in modo da risaltare sullo sfondo blu. Le lancette del cronografo sono di colore rosso per garantire la lettura del tempo trascorso a colpo d’occhio. La lancetta dei secondi del cronografo è leggermente curvata verso il quadrante in modo che la sua estremità si avvicini il più possibile agli indici e si estenda fino agli indicatori del tachimetro.

Le lancette dei minuti e delle ore e il bordo degli indici sono rivestiti con Lumibrite per assicurare la lettura dell’ora anche in condizioni di scarsa illuminazione. I pulsanti sono prominenti e mostrano una superficie superiore ampia e piatta per facilitarne la sicurezza e l’accuratezza nell’utilizzo. La precisione ha ispirato il design di questo segnatempo in ogni suo aspetto.

La serie Calibro 8R

Questo nuovo Speedtimer è alimentato dal calibro 8R46, che incorpora sia l’innesto verticale sia la ruota a colonne, proprio come l’originale del 1969. L’innesto verticale elimina ogni vibrazione delle lancette, migliorando la precisione della misurazione, mentre la ruota a colonne assicura il controllo preciso del funzionamento del cronografo.

Inoltre, il movimento incorpora l’esclusivo martello a tre punte di Seiko, che garantisce la perfetta sincronizzazione sullo zero delle lancette quando il pulsante di reset viene premuto. Lo scappamento è leggero e resistente, grazie all’utilizzo della tecnologia MEMS, che migliora la stabilità della precisione dell’orologio. Interamente progettato e assemblato a mano in-house dai più abili orologiai di Seiko, il calibro 8R46 garantisce i massimi livelli possibili di precisione e durata.

L’orologio è presentato con un bracciale in acciaio inossidabile appositamente progettato e costruito per questa serie. Il suo spessore e peso, uniti al baricentro basso della cassa, garantiscono stabilità e un elevato livello di comfort al polso. Inoltre, il segnatempo è dotato di un secondo cinturino in pelle le cui cuciture sono appositamente progettate per incrementare la durata del cinturino.

