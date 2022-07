Skagen Jorn Gen 6: il nuovo smartwatch ibrido

Skagen Jorn Gen 6: il marchio di orologi e gioielli d’ispirazione danese, lancia l’ultima generazione del proprio portafoglio di dispositivi wearable, lo smartwatch ibrido Jorn Gen 6, che fonde il look moderno di un orologio tradizionale con le funzionalità di uno smartwatch.

Lo smartwatch ibrido Jorn Gen 6 è disponibile in cinque modelli con cassa da 38 mm e 42 mm, disponibili in colori quali argento, oro rosa, grigio antracite e nero. I modelli sono dotati dell’iconico bracciale in maglia d’acciaio del marchio o di cinturini in silicone e pelle e sono inoltre compatibili con tutti i cinturini e bracciali da 18 mm e 20 mm per una maggiore personalizzazione. Ogni modello è in vendita al prezzo di 219 €.

Skagen Jorn Gen 6: caratteristiche

Lo smartwatch ibrido Jorn Gen 6 offre la tecnologia di cui abbiamo bisogno per tenerci di buon umore, in salute e aggiornati, grazie a queste funzionalità aggiornate:

Ottima durata della batteria , fino a 2 settimane di autonomia con una sola ricarica.

, fino a 2 settimane di autonomia con una sola ricarica. Cardiofrequenzimetro migliorato per consentire il monitoraggio continuo e una migliore precisione del segnale. Gli utenti beneficeranno anche del nuovo sensore SpO2, che calcola una stima delle misurazioni dell’ossigeno nel sangue di chi lo indossa per verificare se il corpo fa circolare bene l’ossigeno nel corso del tempo.

migliorato per consentire il monitoraggio continuo e una migliore precisione del segnale. Gli utenti beneficeranno anche del nuovo sensore SpO2, che calcola una stima delle misurazioni dell’ossigeno nel sangue di chi lo indossa per verificare se il corpo fa circolare bene l’ossigeno nel corso del tempo. Amazon Alexa integrata direttamente al tuo polso. Ora potete impostare un timer, un promemoria o fare domande tramite il microfono.

Personalizzabile per creare un look unico con i quadranti personalizzabili e i cinturini intercambiabili.

Nuova app con esperienza utente migliorata con un’interfaccia intuitiva che consente di controllare facilmente la dashboard delle attività, assegnare funzioni ai pulsanti, personalizzare i quadranti e impostare le notifiche.

Le caratteristiche aggiuntive includono inoltre:

Controllo musica

Monitoraggio della salute e del benessere

Notifiche

Trova il tuo telefono

Meteo in tempo reale

Monitoraggio allenamenti

