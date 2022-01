Suunto 5 Peak: il nuovo smartwatch multisport con GPS

Il nuovo Suunto 5 Peak offre fino a 100 ore di durata della batteria, controllo della musica durante l’attività e molte funzioni di navigazione all'aperto.

Sulla scia dello straordinario successo del recente Suunto 9 Peak, Suunto 5 Peak è il nuovo orologio sportivo GPS, progettato per gli amanti dell’attività all’aperto che cercano un partner leggero, compatto, resistente e di lunga durata che li guidi verso il raggiungimento dei loro obiettivi di benessere e performance sportiva. Nuovo Suunto 5 Peak è l’evoluzione del precedente modello, con un design tutto nuovo e molte funzionalità in più.

Questo nuovo ed avanzato smartwatch è più leggero del 41% rispetto al suo predecessore, è più elegante grazie all’assenza del “muso” esterno del GPS del vecchio modello, offre fino a 100 ore di durata della batteria, comodi controlli musicali sull’orologio, aggiornamenti software automatici via etere e presenta il nuovo linguaggio del design Suunto e, infine, una selezione di cinturini facilmente intercambiabili per soddisfare lo stile individuale.

Che si tratti di corsa, escursionismo, passeggiate, ciclismo o trail running, le funzioni di navigazione GPS del Suunto 5 Peak – inclusa la navigazione turn by turn – assicurano che gli utenti possano seguire un percorso di andata e ritorno con la certezza di non perdersi. Inoltre, gli allarmi di alba e tramonto dell’orologio indicano esattamente quanta luce del giorno si ha a disposizione.

Suunto 5 Peak: caratteristiche

Pesa solo 39 grammi

Controlli musicali sull’orologio

Tre modalità di batteria: Performance (20 ore), Endurance (40 ore) o Tour (fino a 100 ore). In modalità Time l’orologio dura fino a 10 giorni con una singola carica

80+ modalità sportive tra cui scegliere o personalizzare le proprie nell’app Suunto

Possibilità di creare percorsi e trovare percorsi per 20 sport diversi tramite le mappe di calore nell’app Suunto

Pianificazione dei percorsi e visualizzazione delle attività su mappe 3D nell’app Suunto

Battito cardiaco al polso

L’orologio offre una guida adattiva all’allenamento, tiene traccia di passi, calorie e recupero e misura la qualità e la durata del sonno

Viene fornito con la nuova funzione Burner: calcola i grammi di grassi e carboidrati bruciati durante l’allenamento

Il nuovo Suunto 5 Peak è resistente all’acqua fino a 30 mt, ha la ghiera in acciaio inossidabile e il vetro in poliammide che garantiscono che l’orologio sia un compagno di allenamento a lungo termine, perfetto sempre su terreni impervi e fangosi così come su spiagge selvagge e ventose.

Con il nuovo Suunto 5 Peak, si hanno molte opzioni tra cui scegliere in termini di stile. Grazie ai cinturini in sei colori – tra cui il primo cinturino Suunto realizzato con i materiali di scarto della produzione di altri cinturini – e ad altri nove cinturini accessori da 22 mm compatibili, gli utenti possono facilmente personalizzare l’orologio secondo il proprio stile.

Compatibile con il sensore per biciclette e la fascia cardio, il nuovo Suunto 5 Peak ha tutto ciò di cui chi desidera allenarsi all’aria aperta ha bisogno per esplorare nuovi percorsi e raggiungere sempre nuovi obiettivi.

