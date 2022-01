Swatch orologi collezione Clear: il ritorno della trasparenza

La nuova collezione Swatch torna alle origini con la trasparenza.

Swatch orologi collezione Clear: il nuovo anno è il momento perfetto per dimenticare il passato, uscire dal rumore, eliminare qualsiasi distrazione, purificare l’animo, fare chiarezza su quello che ci riserva il futuro e, naturalmente, sui propositi per l’anno nuovo!

La trasparenza è di moda in questi tempi, ma già nel 1985 Swatch, con il primo lancio di un Gent, ha reso questo concetto qualcosa di estetico, iconico e subito riconoscibile. Stavolta il marchio punta su Big Bold, senza dimenticare Gent, New Gent e Skin.

La semplicità racchiude forza e la Swatch Clear Collection torna alle origini, con motivi cromatici minimalisti contrapposti alle caratteristiche sfumature di colori primari che contraddistinguono il brand. Swatch crede che sia racchiusa forza anche nelle azioni responsabili, con diversi modelli Clear realizzati in materiali di origine biologica.

Swatch orologi collezione Clear: tutti i modelli

Fai chiarezza nella tua vita con Clearly Bold. Con un diametro di 47mm, la cassa trasparente del Big Bold ospita un quadrante chiaro con anello argentato, indicatori stampati in nero e lancette colorate. Un approccio audace a un trend trasparente. Per chi desidera effettuare pagamenti senza contatto in modo ancora più semplice, proponiamo Clearly Big Bold con la funzionalità di SwatchPAY!, completo di un chip nascosto Near Field Communication che funziona in modo analogo alle carte bancarie.

Clearly Gent e Clearly New Gent parlano chiaro in merito alla responsabilità sociale, con vetro e casse (34mm e 41mm) in materiale di origine biologica. La brillante finitura sulla cassa, sul cinturino e sulla fibbia catturano la luce e l’attenzione per un modello trasparente di questo tipo.

Clearly Skin rappresenta la linea Swatch più sottile, con una sensazione appena percettibile. Presenta un quadrante chiaro e un logo Swatch stampato in giallo sul vetro. La cassa con 34mm è composta da materiali di origine biologica e diventa quasi un tutt’uno con il polso.

