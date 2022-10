Tag Heuer Carrera x Porsche RS 2.7: gli orologi in edizione limitata

Tag Heuer Carrera x Porsche RS 2.7 : nel 2021, Tag Heuer e Porsche hanno stretto una partnership globale che celebra la storia e i valori condivisi da entrambi i marchi. Ancora una volta tornano a unire le loro forze creative con il quarto capitolo della loro collaborazione nel design di prodotti presentando due nuovi segnatempo in edizione limitata in omaggio a uno dei modelli Porsche più iconici, nonché la prima 911 a portare il nome Carrera, la Porsche 911 Carrera RS 2.7 che nel 2022 festeggia il suo 50o anniversario.

Per festeggiare l’anniversario saranno presentate due diverse edizioni limitate Tag Heuer Carrera × Porsche che evidenziano le caratteristiche tipiche che hanno reso sia la vettura sportiva del 1972 che il cronografo del 1963 oggetti del desiderio dal fascino intramontabile.

La prima Porsche 911 Carrera

Presentata al Salone dell’automobile di Parigi il 5 ottobre 1972, la Porsche 911 Carrera RS 2.7 gode ancora oggi di un’enorme popolarità tra i collezionisti; è un’auto sportiva iconica che, proprio come il Tag Heuer Carrera, unisce spirito agonistico, performance ed eleganza in un modo assolutamente unico.

Progettata per le corse e i rally, la Carrera RS è stata la prima Porsche 911 dedicata agli sport motoristici e soprannominata «Carrera» – un nome che aveva colpito l’immaginazione di Jack Heuer quando sentì nominare per la prima volta la Carrera Panamericana. La Porsche 911 Carrera RS 2.7 fu lanciata sul mercato alla fine della prima generazione delle 911.

All’epoca era l’automobile di produzione tedesca più veloce del suo tempo e la 911 più potente disponibile per la guida su strada. Leggera e aerodinamica, era anche la prima auto sportiva omologata per la circolazione stradale al mondo dotata di spoiler anteriore e posteriore (che presto sarebbe stato chiamato «a coda d’anatra») che garantivano una migliore stabilità di guida e aumentavano la velocità massima.

Le ruote anteriori e posteriori erano di larghezze diverse per consentire velocità più elevate in curva e migliorare la capacità di frenata. La RS 2.7 era un veicolo omologato per la circolazione stradale che nello stesso tempo permetteva ai clienti di partecipare a gare automobilistiche. Esattamente la stessa filosofia ha portato al lancio dell’Heuer Carrera, un cronografo progettato per segnare il tempo in modo ottimale e che garantiva leggibilità a velocità elevate in pista, ma che nello stesso tempo era abbastanza elegante per il pilota amatoriale in grado di apprezzare un design raffinato nella vita quotidiana.

La Porsche 911 Carrera RS 2.7 era prodotta in una gamma di 27 vivaci colori che rievocavano gli anni ʽ70, due dei quali vennero selezionati per gli orologi in tributo TAG Heuer: il rosso e il blu. I colori spiccarono su alcune delle caratteristiche uniche e inconfondibili dell’auto: gli audaci cerchi a cinque razze, i loghi Carrera e Porsche sui pannelli della carrozzeria e la famosa linea continua lungo tutta la fiancata dell’auto.

Tag Heuer Carrera x Porsche RS 2.7: gli orologi in edizione limitata

La medesima estetica a due tonalità è stata applicata agli orologi in edizione limitata. Essi si basano sul cronografo Tag Heuer Carrera da 42 mm con la sua elegante disposizione tricompax, i contatori cronografici dei minuti e delle ore a ore 3 e a ore 9 e un’indicazione permanente dei secondi e un datario a ore 6.

Analogamente alla potente Porsche 911 Carrera, Tag Heuer ha dotato il suo cronografo del suo movimento più avanzato, il Calibre Heuer 02 prodotto internamente che vanta una straordinaria riserva di carica di 80 ore. Visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro, la massa oscillante del movimento è personalizzata con la rappresentazione del volante a tre razze di Porsche e presenta affiancati i loghi dei due marchi.

L’edizione blu

L’edizione blu è limitata a 500 esemplari, contrassegnati XXX/500. La cassa lucida finemente spazzolata, gli indici rodiati e le lancette delle ore e dei minuti richiamano le maniglie cromate delle portiere, gli specchietti e i telai dei finestrini dell’auto. Il quadrante si presenta in bianco opalino liscio, mentre i due sotto-contatori sfoggiano un’accattivante finitura con effetto «azurage».

I codici del design Porsche vengono integrati senza soluzione di continuità in tutto il modello Tag Heuer, con il suo cronografo e le lancette centrali laccati blu, i pulsanti laccati blu e il logo dello scudo sulla corona, così come le marcature blu sulla massa oscillante Calibre Heuer 02.

Il design del sub-contatore di destra evoca l’estetica dei cerchioni, mentre la caratteristica striscia colorata e il logo Carrera sul quadrante, il réhaut, i lati della cassa e il cinturino non lasciano spazio a dubbi. Per questa edizione speciale, il segnatempo si presenta sia con un cinturino sportivo in tessuto con il logo Porsche e marcature Carrera, che con un elegante bracciale in acciaio con maglia ad H per le occasioni più formali.

L’edizione rossa

L’edizione rossa è ancora più limitata, con soli 250 esemplari, contrassegnati XXX/250. La raffinata cassa è in oro rosa 5N 18 carati, così come la corona, i pulsanti e il fondocassa a vite in vetro zaffiro. Lo scintillante quadrante bianco è circondato da una linea circolare Guards Red e presenta indici applicati, un indicatore permanente dei secondi nonché lancette delle ore e dei secondi color oro rosa.

Il caratteristico color rosso fuoco Porsche si riflette anche nei discreti tocchi di rosso sul cronografo, sulle lancette dei secondi, sulle marcature dei sotto-contatori e sulla scala dei secondi sul réhaut. Il movimento Calibre Heuer 02, visibile attraverso il fondocassa, è inciso con eleganti marcature nere. A completare questa cassa sofisticata c’è un lussuoso cinturino rosso in pelle di alligatore con una fibbia ad ardiglione in oro rosa massiccio.

Entrambi i segnatempo per collezionisti si presentano in una confezione dallo speciale design con il marchio TAG Heuer × Porsche impreziosita da inserti dai colori vivaci.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.