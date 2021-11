TAG Heuer rende omaggio al leggendario pilota con un nuovo cronografo della collezione Formula 1.

TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition: il 3 Novembre 1991, Ayrton Senna ha sventolato la bandiera a scacchi al Gran Premio d’Australia, affermando la sua sesta vittoria della stagione e vincendo il Campionato Mondiale di Formula 1. Senna è stato ambasciatore TAG Heuer dal 1988: il pilota brasiliano ha dominato la disciplina suprema delle corse automobilistiche, diventando campione mondiale nel 1988, 1989 e 1991.

Con il nuovo orologio TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition, TAG Heuer rievoca il ricordo di uno dei piloti più mitici nella storia della

Formula 1 e celebra ancora una volta la collaborazione con il brand Senna.

TAG Heuer Formula 1 Senna Special Edition

Il cronografo TAG Heuer Formula 1 rende omaggio al leggendario Ayrton Senna. Una nuova aggiunta alla collezione Formula 1 di TAG Heuer, che celebra l’indomabile passione e l’impegno di TAG Heuer per le competizioni automobilistiche.

Una delle caratteristiche dell’orologio è il cinturino in pelle nera in rilievo, un richiamo al modello S/EL che Senna era solito indossare al proprio polso. L’iconico bracciale è stato il primo ad essere realizzato da TAG Heuer. Il suo caratteristico design a forma di S è particolarmente distinguibile. Il cinturino in pelle è vivacizzato da cuciture gialle e presenta una chiusura in acciaio nero con un doppio pulsante di sicurezza.

La combinazione di colori sul TAG Heuer Formula 1 è caratterizzata dal giallo e dal nero, che rendono omaggio ai colori iconici di Senna. Il tono giallo è presente in tutta questa edizione del 2021, così come la famosa doppia S (il monogramma del pilota Brasiliano), che corona la lunetta a ore 12, insieme al nome di Senna.

La doppia S e il nome di Senna si trovano anche sul quadrante, dove sono incorporati nel contatore a ore 6. Il quadrante grigio antracite presenta i classici indicatori di ore, minuti e secondi a ore 6, 9 e 3, ed è decorato con un discreto richiamo “TAG Heuer Formula 1”.

Il TAG Heuer Senna Special Edition 2021 presenta anche una lunetta in ceramica nera ultraresistente, ancora una volta accentuata da un delicato bordo giallo che sottolinea l’eleganza dell’orologio. Il numero 400 è inciso sulla lunetta, con riferimento alla velocità di 400 km/h, mai stata raggiunta in Formula 1.

La lancetta delle ore e gli indici sono trattati con Super-LumiNova per garantire una leggibilità ottimale in tutte le situazioni. Questa edizione speciale presenta un movimento al quarzo ed è impermeabile fino a 200 metri (20 bar). Infine, un’immagine dell’iconico casco è incisa sul fondello accanto ad una speciale incisione delle parole “Senna Special Edition”.

