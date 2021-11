Stealth Electric Bikes Eicma 2021: la nuova gamma off road 2022

Stealth porta ad Eicma 2021 tutta la nuova gamma di mezzi elettrici ad alte prestazioni.

Stealth Electric Bikes Eicma 2021: dopo aver siglato una partnership strategica con C-Creative di San Marino per la progettazione e lo sviluppo delle sue nuove piattaforme di veicoli e con Vmoto Soco Italia per lo sviluppo sinergico della rete vendita e post-vendita in Italia, i nuovi prodotti Stealth sono destinati a cambiare il modo di pensare la mobilità urbana e il divertimento off road.

Stealth Electric Bikes Eicma 2021: miglioramenti tecnici

Tecnologia, affidabilità e prestazioni sono i punti chiave dei prodotti Stealth perfetti per rendere l’esperienza di guida ancora più emozionante. I miglioramenti tecnici sono stati apportati in diverse aree, dal telaio monoscocca in CrMo, ai motori, al mozzo a trazione diretta ad elevata coppia.

Il telaio e il forcellone dei modelli H-52, F-37 e B-52 sono stati completamente ridisegnati con geometrie aggiornate e una migliore ergonomia per migliorare la stabilità alle alte velocità e fornire una posizione di guida più confortevole. Anche la maneggevolezza su terreni accidentati ha visto un miglioramento significativo con sospensioni aggiornate e diametri delle ruote aumentati da 24″ a 27,5″ su tutta la gammma.

L’impianto frenante è stato completamente rivisto: freni derivati dal motocross e dischi da 250 mm assicurano distanze di arresto più brevi, un controllo più preciso della leva e nessuna possibilità di perdita di potenza sui percorsi in discesa più difficili.

I motori posteriori a coppia elevata e a trasmissione diretta utilizzati su H-52, F-37 e B-52 sono stati tutti sottoposti a una serie di ottimizzazioni con miglioramenti nel raffreddamento forniti da una combinazione di alette di trasferimento del calore circonferenziale e tecnologia di raffreddamento ferro-magnetica.

Stealth Electric Bikes Eicma 2021: la nuova B-52

Anche la mappatura dell’acceleratore e l’erogazione di potenza sono state migliorate per fornire al guidatore un maggiore controllo e una guida molto più fluida. Su entrambe le varianti H-52 e B-52, le più potenti della gamma, la tecnologia della batteria NCM è stata migliorata per aumentare la densità di energia, la capacità complessiva e l’autonomia fino al 25%.

L’ultima generazione di Stealth B-52, (disponibile da Marzo del 2022) non utilizzerà più il tradizionale cambio Suntour a 9 velocità Vbox ma sarà sostituito dalla trasmissione Hex Box di proprietà Stealth. Più resistente che mai, la trasmissione a bagno d’olio della Hex Box fornisce alla B-52 6 velocità a pedale, tutte controllate da un nuovo meccanismo elettromeccanico di cambio marcia. L’eliminazione del vecchio cambio a cavo semplifica il sistema e ha una propria batteria interna che permetterà al guidatore di continuare a cambiare le marce anche a batteria scarica.

La gamma off-road è attualmente composta dalle versioni: P-7, P-7R, F-37 e H-52 che saranno tutte disponibili da inizio dicembre presso i concessionari Stealth in tutto il mondo e saranno seguite dal B-52 che sarà disponibile invece da Marzo 2022.

Come estensione della famiglia, Stealth introdurrà le varianti omologate L1eB note come H-52S, B-52S e F-37S che rientrano nella stessa categoria di omologazione della maggior parte delle moto/scooter 50cc in Australia, Europa e Regno Unito. I nuovi modelli “S” beneficeranno di tutti i miglioramenti tecnici apportati ai modelli fuoristrada con l’aggiunta di luci, frecce, specchietti, parafanghi e portatarga per soddisfare i requisiti di omologazione richiesti dalla normativa vigente.

Le varianti omologate saranno disponibili presso i concessionari Stealth da marzo 2022. Stealth porta ad Eicma 2021 tutta la nuova gamma di mezzi elettrici ad alte prestazioni.

