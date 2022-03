Tecnochic L17: il nuovo smartwatch non solo tech, ma anche glam

Il tech a porter di Tecnochic si amplia e dà il benvenuto al nuovo L17.

Non solo tech, ma anche glam, questa la caratteristica principale del modello Tecnochic L17 che punta su dettagli di stile capaci di arricchire le principali funzioni tecnologiche con un’immagine decisamente glamour.

Il singolare cinturino bicolor in pelle fa di L17 un accessorio tecnologico e stiloso, capace di monitorare prestazioni e connettere digitalmente da un lato, ma dall’altro lato anche di creare contrasti innovativi e raffinati di stile. Disponibile in tre varianti regimental: verde e rosso, pesca e crema o crema e verde, i nuovi bracciali si abbinano ai metalli rosa, nero e crema della cassa in metallo che custodisce l’ampio quadrante color touch screen ad alta risoluzione da 1.57 pollici ed il vetro bombato, che integra il design e rende l’esperienza di controllo più facile e veloce.

Il display personalizzabile consente di adattare lo stile del nuovo Tecnochic L17 ad ogni personalità, situazione o momento della giornata. L’elevata tecnologia del nuovo tech-a-porter connette il telefono con il device così da ricevere notifiche e memo su chiamate e messaggi.

Con le funzioni sport ed health, L17 permette di monitorare continuativamente nell’arco delle 24 ore: bpm, passi effettuati e calorie consumate, oltre a tener sotto controllo valori significativi come pressione arteriosa e l’ossigenazione del sangue.

