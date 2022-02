The Longines Legend Diver Watch: i nuovi segnatempo 2022

Le nuove interpretazioni sono proposte in un’ampia gamma di colori e in due diverse dimensioni.

Dal lancio nel 2007, The Longines Legend Diver Watch si è conquistato i favori di un considerevole numero di sostenitori attratti dal suo modo dinamico ed essenziale di esprimere il patrimonio storico sul mondo subacqueo del marchio. La storia prosegue con nuovi e colorati modelli in beige sabbia, grigio cenere, blu reale e bordò vivace.

The Longines Legend Diver Watch: le caratteristiche

I nuovi modelli dell’emblematica famiglia The Longines Legend Diver Watch sono destinati a portare avanti la love story del marchio della

clessidra alata con l’acqua. Le nuove interpretazioni sono proposte in un’ampia gamma di colori e in due diverse dimensioni. Oltre ai modelli dalle misure classiche, di 42 mm di diametro, Longines arricchisce la collezione con referenze di 36 mm.

Ogni nuovo segnatempo è dotato di un vetro zaffiro tipo box, di due corone a vite e di un fondello a vite. I quadranti sfumati presentano lancette luminose, indici delle ore intervallati da quadrati luminescenti e numeri arabi con rettangoli rivestiti di Super-LumiNova per una visibilità ottimale; sono dotati, inoltre, di una lunetta subacquea girevole interna, un chiaro riferimento al retaggio dell’orologio. Alla

stregua del modello originale, i segnatempo sono impreziositi dalla figura di un sub stampata a rilievo.

Le nuove varianti ospitano un movimento meccanico a carica automatica (L888.5 per le versioni da 42 mm di diametro e L592.5 per quelle da 36 mm) con spirale in silicio e sono tutte corredate da una garanzia di cinque anni.

Le versioni di 42 mm di diametro esibiscono quadranti sfumati di colore beige sabbia o grigio cenere e sono dotate di cinturini in tessuto tono su tono; la versione grigia è stata realizzata nel celebre stile Nato. Le nuove referenze di 36 mm di diametro presentano codici colore distintivi e sono disponibili in bordò vivace e beige sabbia con cinturini in tessuto abbinati, mentre il modello blu reale è completato da un cinturino in pelle coordinato.

Il Longines Legend Diver Watch dice molto del marchio e del suo retaggio, ricorda la ricca storia di Longines nel mondo delle immersioni e le

innovazioni tecniche che hanno contribuito a definire questo sport nel corso degli anni. Alla base della popolarità e della posizione privilegiata del The Longines Legend Diver Watch nella storia del marchio vi sono il suo look e il suo design, distintivi e unici. I nuovi modelli portano avanti la tradizione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.