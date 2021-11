Tissot MotoGP Cronometrista Ufficiale: rinnovata la partnership

Tissot rinnova la sua partnership di Official TimeKeeper della MotoGP, un nuovo contratto che celebra 20 anni di collaborazione.

Tissot e Dorna Sports annunciano il rinnovo del contratto che le unisce e secondo cui la maison orologiera svizzera rimarrà Cronometrista Ufficiale del FIM MotoGP World Championship ancora per parecchi anni. Questo accordo, che proroga la partnership di lunga data tra le due aziende, prevede anche una maggiore presenza nell’ambito della MotoGP, spingendo la collaborazione verso una nuova dimensione.

Tissot MotoGP Cronometrista Ufficiale: il video

Fondata nel 1853, Tissot è diventata Cronometrista Ufficiale della MotoGP nel 2001 e pertanto questa stagione segna il 20 anniversario della collaborazione. Mentre la competizione si fa sempre più vicina, con gare e persino campionati decisi da margini esigui, il ruolo di Tissot diventa ancora più importante ad ogni stagione.

Ma la partnership tra Tissot e la MotoGP fa notizia anche fuori dalla pista. Il brand si ispira infatti al mondo della MotoGP per creare splendide collezioni di segnatempo e orologi che rispecchiano un impegno condiviso votato all’eccellenza, all’accuratezza e alla precisione. Il pilota di ogni classe che si aggiudica la pole position in ogni Gran Premio riceve un orologio esclusivo e l’attestato di pole position Tissot, mentre il premio Pole of Poles viene assegnato al termine della stagione al pilota di ogni classe che ha conquistato il maggior numero di pole positions.

Tissot gode anche di una presenza emblematica in location ottimali dell’intero calendario e di recente ha aggiunto il nuovo ruolo di title sponsor in numerosi Gran Premi delle ultime due stagioni, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra la Maison e il più importante campionato motociclistico del mondo. Questa grande presenza è oggi confermata dal rinnovo del contratto, grazie al quale il nome di Tissot salirà in cima alla locandina dei Gran Premi di ogni stagione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social. Vi invitiamo a seguire Quotidianomotori.com su Google News, ma anche su Flipboard, Facebook, Twitter e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.