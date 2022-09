Tissot PRX 35mm: il perfetto mix tra moderno e rétro

Tissot PRX 35mm: le linee affascinanti e l’atmosfera pionieristica di fine anni ’70 del Tissot PRX lo hanno trasformato istantaneamente in un classico quando è stato rilanciato l’anno scorso. Lo spirito incentrato sul design e il libero pensiero dell’originale del 1978 si è tradotto in modo estremamente naturale nel nostro tempo. Oggi, Tissot sviluppa ulteriormente questa storia con il lancio di una campagna da film all’avanguardia che catapulterà il PRX ancora più a fondo nel mainstream culturale.

Tissot PRX 35mm: la campagna

La campagna racconta la storia di cinque personaggi ambiziosi, cinque amici contraddistinti da look e personalità individuali, ma accomunati dall’atteggiamento, dallo stile di vita e dalla scelta del nuovo PRX 35mm. La scena è una classica cultura pop. Un’auto, un distributore di benzina e una destinazione sconosciuta.

Il profumo di libertà nell’aria. E tutto sembra possibile. Perché chi ha bisogno di un piano? La vita si improvvisa. Va colta al balzo. Basta solo battere il tempo e far contare ogni minuto. Parte il riff morbido di una colonna sonora americana, il lucidalabbra in primo piano, manciate di snack e poi via, al volante fino all’alba e il ticchettio di cinque orologi da polso PRX con quadranti in cinque colori diversi. Nessuna preoccupazione. E il nome della stazione di servizio? PRX, illuminato da un neon rosa limbico.

Il nuovo Tissot PRX 35mm

Al centro, il nuovo Tissot PRX 35mm con una cassa unisex da 35 mm, con una scelta di modelli in acciaio spazzolato-satinato con quadrante soleil blu, verde, azzurro o argento, e un altro modello con cassa e quadrante rivestiti in PVD color oro giallo. Per il resto, il look riprende l’originale PRX del 1978 e il revival dell’anno scorso. Ritroviamo la lunetta sottile e perfettamente lucidata, così come i fianchi angolari della cassa, spazzolati verticalmente, e il bracciale in metallo affusolato. All’interno è presente un movimento al quarzo Swiss Made.

