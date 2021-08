Tissot PRX Powermatic 80: il nuovo pioniere in materia di stile

Dopo il clamoroso successo del PRX 20 405, Tissot porta il suo elegante modello sportivo con bracciale integrato verso nuovi orizzonti.

Tissot PRX Powermatic 80: era la fine degli anni ‘70 e alla radio venivano trasmessi brani dai ritmi elettronici cantati da sensuali voci soul. Il mondo era immerso nel gioioso stile della disco music caratterizzato da uno spirito libero, mentre le linee di basso funky dell’hip hop, della musica house e poi della techno stavano via via prendendo slancio.

Era l’epoca in cui fuggire dall’ombra delle tendenze dominanti era tutto ciò che contava, l’epoca in cui il venerdì impiegava un secolo ad arrivare e trovare il giusto outfit per la serata in discoteca era il principale argomento di conversazione dell’intera settimana. Il mondo stava cambiando e la moda maschile non era mai stata tanto affascinante, appariscente e accattivante. L’importante era vestirsi per fare colpo, apparire raffinati ed eleganti e mostrare il proprio stile.

Il venerdì pomeriggio si doveva dare inizio alle regole e ai rituali di preparazione in grado di trasformare persino un principiante in un incallito frequentatore di discoteche. Prepararsi per uscire faceva parte dell’intera esperienza e richiedeva massima precisione e attenzione per i dettagli più ricercati.

Nato pronto, il brand Tissot era già presente con invidiabili orologi sportivi in acciaio dotati di bracciali integrati, che offrivano agli uomini di ogni età un modo per esprimere la propria unicità e apparire completamente alla moda. I tempi possono cambiare, ma sia negli anni ‘70 che oggi lasciare un’impressione duratura rende il rituale della preparazione tanto affascinante quanto la destinazione.

Quest’anno Tissot ha tratto ispirazione dalla mania della discoteca che impazzava alla fine degli anni ‘70 per presentare il nuovo Tissot PRX Powermatic 80, un ricercato modello aggiornato dal cuore giovane con un’estetica rétro di grande tendenza.

Tissot PRX Powermatic 80: caratteristiche

L’orologio viene presentato attraverso una campagna indiscutibilmente insolita e spensierata, che mostra un ragazzo rilassato intento a compiere un elettrizzante rituale di preparazione per una promettente e quasi surreale serata fuori casa. Leggera e divertente, la campagna si discosta dai codici tradizionali dell’orologeria, dando vita alla meravigliosa ricercatezza del Tissot PRX Powermatic 80.

Sottile, liscio e con un look che integra sobriamente elementi degli anni ‘70, il nuovo PRX Automatic è dotato di un movimento Powermatic 80 e di un tocco di stile ancora più incisivo del suo predecessore al quarzo. Perfetto per l’uomo che vuole divertirsi con classe e che ricorre agli elementi essenziali di un design straordinario per esprimere la sua identità peculiare.

La sottile silhouette si infila perfettamente sotto il polsino della camicia o la manica della giacca, adattandosi senza problemi all’outfit scelto, senza mai rubare la scena ma facendo risplendere chi lo indossa e assicurandogli di essere sempre puntuale.

I quadranti goffrati con motivo a scacchi, realizzati in vari colori, e una singolare cassa rastremata rendono il PRX Automatic un modello dal design intramontabile e altamente indossabile, in grado di aggiungere un tocco di stile a qualunque look e di far sentire chiunque lo indossi assolutamente pronto a vivere uno splendido momento.

