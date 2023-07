Casio A120: l’orologio dal design retro-pop ispirato agli anni ’80

Anticipata dall’uscita del collaboration model con la serie Netflix “Stranger Things”, Casio lancia la nuova cassa A120. L’orologio presenta un coloratissimo stile retro-pop che riprende pienamente i toni e le linee dei modelli originali tipici degli anni ’80.

Un design d’ispirazione al passato ma nuovissimo nella famiglia Casio Vintage che spicca per la sua compattezza, da sempre sinonimo di comodità per qualsiasi polso, ma anche versatilità indossato su qualsiasi look.

Casio A120: il video

La scelta di questa novità di prodotto, che si caratterizza per la sua cassa squadrata, ricade su tre colorazioni: silver, canna di fucile e gold. Le varianti canna di fucile e gold sono caratterizzate da pulsanti e bracciali rivestiti con finitura IP, che garantisce ai metalli e ai loro colori una maggiore resistenza nel tempo. Ma non solo, i bracciali sono anche fatti in acciaio inox, non solo per garantirne la resistenza, ma anche per conferire un tocco di eleganza in più.

I bottoni frontali di tutti i tre modelli invece, sono stati colorati scegliendo i contrasti più decisi proprio per rimarcare il legame con la cultura Pop di questo prodotto, rivisitato però in chiave contemporanea.

Questi orologi sono dotati inoltre di numerose funzioni utili, come cronometro, sveglia, calendario automatico e segnale orario, rendendoli così il compagno perfetto durante ogni momento della giornata.

