Pagani Automobili La Martina, due aziende che condividono le stesse origini – entrambi i fondatori, Horacio Pagani e Lando Simonetti sono italo-argentini – gli stessi valori e lo stesso codice genetico all’insegna di passione per lo sport, alta prestazione, raffinatezza ed eleganza, creano una partnership per lanciare sul mercato una capsule collection dedicata a Huayra R.

Entrambi i brand hanno costruito il loro business sulla performance, il primo sull’equipaggiamento tecnico per il polo, il secondo sulla creazione e produzione di Hypercar caratterizzate da una alta innovazione e design unico. Dal technical equipment si sviluppa così il ready to wear per tutti i giorni, con lo stile inconfondibile La Martina e il tocco esclusivo di Pagani.

Alta performance, tecnica ed evoluzione sono le parole chiave della collezione autunno inverno 2022 2023 che presenta, come assoluta novità, il piumino reversibile in nylon cangiante, ottenuto dall’intreccio di due fili di colore diverso per creare l’effetto metallizzato. Un lato, con le nuances del blu e del verde, riproduce cromaticamente la livrea della Huayra R, l’altro invece è in color titanio con spalmature iridescenti. La trapunta del piumino, che riprende il pattern del carbonio, è realizzata ad alta frequenza.

Fil rouge comune ai capi outdoor così come alle felpe e alle maglie tecniche è l’introduzione del tessuto soft shell sui fianchi e sulle maniche per donare elasticità e poco volume di ingombro. La proposta pantalone è una rivisitazione del chino realizzato qui in tessuto tecnico con elastico in vita e taglio elegante per un risultato sportivo e classico allo stesso tempo.

Anche la maglieria si fa più tecnica ed è realizzata con il filato in nylon e viscosa. La t-shirt invece è in cotone jersey, con una mano silky che dona una sensazione di estrema morbidezza al tatto. A completare la collezione, un beanie hat e un cap nelle varianti blu e nero.

Tutta la capsule è personalizzata con il logo Pagani inserito su una fettuccia in stampa 3D e il logo La Martina sul tiretto con i bottoni, rispettando la posizione tradizionale della polo iconica “19-42” by La Martina. Huayra R rappresenta il risultato dell’unione di due mondi in una collezione pensata per essere indossata senza distinzioni dal professionista sportivo e dal moderno gentleman, nel massimo rispetto dei

valori delle due realtà simbolo di uno stile di vita in cui leitmotiv sono performance ed esclusività.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.