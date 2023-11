E’ stata svelata la nuova collezione Palace Kappa x Alpine: una collaborazione dal design innovativo con il marchio di skate e streetwear Palace e il marchio di abbigliamento sportivo italiano Kappa, che include una livrea unica e speciale per la vettura A523, disegnata da Palace e appositamente creata per il Gran Premio di Las Vegas.

Le tute ufficiali per i piloti del BWT Alpine F1 Team, Pierre Gasly ed Esteban Ocon, così come il kit del BWT Alpine F1 Team, indossati a Las Vegas. Una capsule collection di abbigliamento disponibile dal 17 novembre in tutto il mondo presso il canale retail e online di Palace.

Palace Kappa x Alpine: la collezione

Il logo ‘Tri-ferg’ di Palace immediatamente riconoscibile e il logo Palace Kappa sono elementi ricorrenti in tutta la collezione. La capsule include 10 pezzi, tra cui una giacca tecnica, una giacca antipioggia, termiche e shorts utilizzati nei box, tute e polo tecniche appaiono in due gamme colore: in nero-blu con la gamma di colori rosa triferg e in beige-stone con la gamma di colori blu triferg.

I classici di Palace come la felpa con cappuccio e la T-shirt sono disponibili in colori: nero, blu, cuoio e rosa, caratterizzati dal logo Palace. La capsule è completata da due esclusivi cappellini da pilota 9FIFTY con visiera curva e sfumature di colore tipiche del brand New Era – Partner Ufficiale per i Cappellini del BWT Alpine F1 Team.

Parallelamente al lancio della collezione, viene presentata una campagna guidata da un film adrenalinico realizzato dal regista Femi Ladi. Il video rappresenta un pilota di Formula 1 mentre si sveglia in una camera d’albergo a Las Vegas e si precipita verso la griglia di partenza del Gran Premio di Las Vegas. Il film include camei dei rider di Palace Charlie Birch, Danny Brady, Kanin Garner, Jahmir Brown e Charlie Young.

