Perrelet Turbine Carbon e Titanium Ice Blue

Perrelet ha presentato due nuove affascinanti creazioni: il “Turbine Carbon Ice Blue” e il “Turbine Titanium Ice Blue”. Questi orologi, caratterizzati da un’elegante tonalità blu ghiaccio, sono ispirati alla maestosa diga della Grande Dixence, la più alta diga a gravità del mondo, situata nella Svizzera occidentale.

Fondata nel 1777, Perrelet è rinomata per i suoi quadranti animati, grazie alle tecnologie brevettate Double Rotor e Turbine. Con questi nuovi modelli, l’azienda continua a innovare, espandendo la sua iconica collezione Turbine. Il “Turbine Carbon Ice Blue”, con una cassa di 44 mm in policarbonato e fibra di carbonio, e il “Turbine Titanium Ice Blue”, con una cassa di 41 mm in titanio di grado 2, sono progettati per offrire un comfort ottimale grazie alla loro leggerezza e alla forma ergonomica.

L’estetica dei nuovi modelli è dominata dal contrasto tra il blu ghiaccio e il nero, che conferisce un look unico e di grande impatto. La celebre turbina di Perrelet, con le sue 12 pale in alluminio anodizzato nero, crea affascinanti effetti ottici con il minimo movimento del polso, rivelando i dettagli decorativi del quadrante sottostante.

Il “Turbine Carbon Ice Blue” si distingue per un quadrante inferiore con un design tone-sur-tone che riprende il motivo della turbina. Essa prende forma grazie alla finitura lucida/satinata e si materializza quando l’iconico dispositivo ruota. La minuteria blu ghiaccio presenta un insolito mix di indici, numeri arabi e romani. Le lancette delle ore e dei minuti luminescenti e la lancetta centrale dei secondi blu completano il quadrante. Il cinturino in pelle nera con stampa alligatore ha impunture blu ghiaccio in tinta con l’orologio.

Mentre il “Turbine Titanium Ice Blue” offre un quadrante azzurro con pale nere e numeri arabi in rilievo, mescolati agli indici, riempiti di Super-LumiNova. Le lancette delle ore e dei minuti luminescenti garantiscono una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce.

Entrambi i modelli sono alimentati dal calibro automatico in-house P-331-MH, prodotto da Soprod. Questo calibro, con una riserva di carica di 42 ore e certificazioni cronometriche da COSC e Chronofiable, è visibile attraverso l’oblò in vetro zaffiro sul fondello, che permette di ammirare le raffinate finiture del movimento, che vanta una platina colimaçonné, i ponti a perlage e la massa oscillante traforata, rodiata e spazzolata, montata su cuscinetti a sfera, impreziosita dal logo Perrelet. Entrambi i modelli sono impermeabili fino a 100 metri.