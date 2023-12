Perrelet Weekend Ice Blue: la nuova collezione di orologi

Perrelet Weekend Ice Blue: la Maison presenta i nuovi segnatempo della sua collezione Weekend con i quadranti Ice Blue. Iniziata nel 2019, la linea Weekend ha conquistato gli appassionati di orologi con i suoi eleganti dress watch, che brillano per la loro impostazione classica e per il fascino senza tempo.

Gli orologi Weekend, dal design pulito ed essenziale con un mood formale ma rilassato, si distinguono per il loro stile moderno-rétro, improntato all’eleganza. Questa caratteristica li rende perfetti per ogni occasione, dal lavoro al tempo libero, e adatti a qualsiasi outfit, da quelli più formali ai look più casual.

Quest’anno la collezione si arricchisce di una tonalità più vivace e frizzante. Dopo il successo del verde inglese, ora è il turno dell’affascinante azzurro ghiaccio. Questa particolare sfumatura, ispirata alla natura invernale, evoca la profondità dei ghiacciai e le sfumature delle pinete innevate.

Sul quadrante bombato dei nuovi Weekend, l’Ice Blue è reso ancora più luminoso dalla lavorazione soleil, che crea riflessi cangianti e dinamici. Le tre varianti della collezione “Weekend Ice Blue” includono 3-Hands, “solo tempo” con datario; con funzione GMT, che riporta un secondo fuso orario tramite la lancetta centrale con la punta triangolare rossa; e 3-Hands Open Heart, con un’apertura circolare a ore 6 che rivela il bilanciere, cuore pulsante del movimento. Ciascuna è equipaggiata da un movimento automatico, sviluppato in esclusiva da Soprod, di proprietà di Miguel Rodriguez al quale appartengono anche il Gruppo Festina e il marchio Perrelet.

Nel dettaglio, i due Weekend “solo tempo” montano il calibro Perrelet P-321, che batte a una frequenza di 28.800 alternanze/ora (4 Hz) e vanta una autonomia di marcia di 42 ore a piena carica. Il “Weekend GMT” invece è alimentato dal calibro P-401, che presenta le stesse caratteristiche tecniche ma permette di visualizzare contemporaneamente due fusi orari, in maniera intuitiva e immediata. Nella sezione centrale del quadrante riporta infatti la scala delle 24 ore all’interno di un anello satinato ton-sur-ton, per l’indicazione dell’ora di casa con la relativa funzione giorno-notte. La regolazione della funzione GMT avviene per mezzo della corona.

Il fondello, serrato a vite, ha un oblò trasparente che consente di ammirare le impeccabili finiture del movimento: tra cui si apprezzano i ponti lavorati a perlage e la massa oscillante decorata con il logo della Maison di Biel/Bienne.

Gli orologi “Weekend Ice Blue” hanno la cassa in acciaio inossidabile da 39 mm, con spessore limitato a 9,56 mm, e un design che unisce linee pulite e proporzioni armoniose. Le finiture lucido-satinate e la corona zigrinata ne enfatizzano la raffinatezza. Il fondello serrato a vite, con oblò trasparente, rivela le impeccabili finiture del movimento, inclusi i ponti lavorati a perlage.

Completano questi orologi i cinturini in pelle di vitello stampa alligatore a squame larghe o, in alternativa, un confortevole bracciale in acciaio articolato a sette file con maglie geometriche lucide e spazzolate, che donano ai segnatempo un tocco più sportivo.

