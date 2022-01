Le novità di U.S. Polo Assn svelate a Pitti Uomo 2022.

A Pitti Uomo 2022 U.S. Polo Assn., lo storico brand americano celebre per il doppio cavallo che si ispira da sempre al mondo e ai valori del polo, uno sport un tempo d’élite ma al giorno d’oggi sempre più versatile e democratico, presenta le novità sneakers per il prossimo inverno.

Pitti Uomo 2022 U.S. Polo Assn: la collezione

La collezione autunno inverno 2022 2023 si caratterizza da tantissime novità in termini di ricerca dei materiali, dettagli e innovative strutture che rispettano la filosofia del brand prestando però sempre molta attenzione al concetto di sostenibilità.

Per l’uomo continua la tradizione della scarpa da running di U.S. Polo Assn. che si arricchisce di accessori e migliora la qualità dello stile. Vengono introdotti nuovi modelli city con tomaie in pelle e suole sportive, perfetti per passare con disinvoltura dal lavoro al tempo libero.

New entry della collezione uomo sono i modelli che abbracciano la tendenza outdoor con caratteristiche più tecniche come la suola antiscivolo, fodere interne calde e tomaie impermeabili.

Prosegue inoltre l’impegno di Uspa Life, la campagna di sostenibilità del brand, grazie al modello Vega. Parte della tomaia utilizzata per questo modello è realizzata con un innovativo tessuto, dall’aspetto molto simile alla pelle vera, ottenuto per mezzo di speciali polimeri idrofili che sostituiscono i solventi chimici con l’acqua e non danneggia l’ambiente.

