U.S. Polo Assn. sneakers uomo autunno 2021: la nuova collezione

U.S. Polo Assn. presenta la nuova collezione di sneakers per l'autunno inverno 2021.

U.S. Polo Assn. sneakers uomo autunno 2021: lo storico brand americano celebre per il doppio cavallo che si ispira da sempre al mondo e ai valori del polo, uno sport un tempo d’élite ma al giorno d’oggi sempre più democratico presenta la collezione per questo autunno inverno 2021 2022, che si caratterizza per una forte e crescente innovazione nella ricerca di materiali ecosostenibili e dettagli all’ultima tendenza pur rimanendo immutata l’identità creativa del progetto originario. Un progetto che racchiude uno stile di vita, sinonimo di fair play, lealtà e rigore dettate dalla passione del gioco del polo.

U.S. Polo Assn. sneakers uomo autunno 2021: cosmopolitan dna collection

Autentica e dalla forte identità ma che si sa adattare allo stile più moderno e contemporaneo, questa collezione è caratterizzata da dettagli che si ricollegano immediatamente alle origini del brand come i rivetti in metallo e la bandierina dai colori iconici blu, bianco e rosso.

Per lui, accanto ai classici chelsea boots, fanno la loro comparsa una serie di sneakers che evidenziano il doppio cavallo e altri simboli iconici del brand come la Cryme in vera pelle color block che garantisce un look più sobrio ma sempre ricercato ed elegante. Più cittadina e cosmopolita la sneaker Novak che comprende una serie di city running bicolor con suola estremamente leggera.

U.S. Polo Assn. sneakers uomo autunno 2021: sporty outdoor collection

La passione per lo sport prosegue in una serie di calzature per lui caratterizzata da un’estetica sporty-chic. La collezione man si amplia di nuovi modelli a partire dalla nuova linea Hiky in vera pelle che è rappresentata da una serie di sneakers che si allineano allo stile outdoor da montagna grazie agli occhielli e ai lacci rotondi bicolor.

A completare questa collezione, la Aroon presenta sempre un gusto outdoor ma dall’animo retrò. Disponibile nella versione sneaker e mid, è realizzata con materiali in vera crosta, suole a contrasto e loghi iconici a vista. La novità assoluta della collezione è data da Arcy, la city running dall’esplicito e forte richiamo all’outdoor e al trekking. Realizzata in ecopelle, tessuto invernale camouflage e la suola dall’effetto melange, questa sneaker consacra tutta l’innovazione del brand.

Non mancano infine le classiche linee dallo stile urban, confortevoli e adatte all’uso quotidiano, disponibili in vera pelle, crosta, tessuti caldi e invernali contraddistinti sempre dai dettagli iconici del brand come il doppio cavallo e la scritta U.S. Polo Assn. Tutti i modelli sono estremamente leggeri, versatili e disponibili in diverse combinazioni cromatiche.

