Oakley Factory Team Chop Saw Mule: spinta da un’esuberante energia innovativa, questa metamorfosi delle Chop Saw rappresenta un’evoluzione della forma e della composizione. La Chop Saw Mule conserva i tratti scultorei e grintosi del modello originale pur attraverso una trasformazione totale. L’esclusivo collare in neoprene imbottito dona un’estensibilità non-isometrica e si integra negli altri ricchi materiali. Tutti i dettagli di grande impatto sono una dichiarazione di anticonformismo.

Jacquard Chop Saw Mule in Marrone/Espresso

Con un raffinato jacquard a nido d’ape marrone/espresso, la tomaia di questa Chop Saw Mule si ispira alla texture della prima scarpa con kevlar di Oakley e la attualizza. Resistente e robusta ma con una linea agile grazie al perfetto equilibrio del design.

Ostrich Chop Saw Mule in Nero

Robusta e durevole ma morbida e flessibile, la Chop Saw Mule in pelle di struzzo nera è unica nel suo genere. L’esclusiva texture 3D unita alla suola ondulata in uretano conferisce alla scarpa carattere ed energia tangibile.

Jacquard Chop Saw Mule di Oakley Factory Team in Bianco

Dallo stile pulito e classico, la Chop Saw Mule bianca è una tela d’artista ancora vuota. La tomaia in pelle di questa icona dell’evoluzione accompagna i tuoi passi con flessibilità.

Jacquard Chop Saw Mule di Oakley Factory Team in Grigio

Realizzata con perizia usando pelle di alta qualità, la scarpa Jacquard Chop Saw Mule in grigio ha una tomaia che si ispira alla texture della prima scarpa con kevlar di Oakley e la attualizza. La forma slip-on è comodissima, mentre il collare e il sottopiede imbottiti garantiscono grande comfort per tutto il giorno.

La collezione completa Oakley Factory Team Chop Saw Mule collection sarà disponibile online su Wearebraindead e su Oakley. Oppure direttamente nei punti vendita selezionati Brain Dead in tutto il mondo e nei punti vendita selezionati Oakley.

—–

