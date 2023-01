Pitti Uomo Gennaio 2023 TBD Eyewear: il 2023 segna per il brand eyewear un punto di svolta per quella che è la realizzazione di un concept 100% sostenibile con l’utilizzo di lenti bio-based e biodegradabili. Entrambe le varianti, da vista e da sole, garantiscono la riduzione di plastica a favore di materiali naturali pur continuando a soddisfare gli stessi standard di qualità e durabilità.

Le montature ecologiche in bio-acetato, grazie alla loro formulazione a base di cellulosa estratta dalle fibre del cotone e del legno, risultano prive di sostanze chimiche tossiche e riciclabili al 100%, ma conservano la medesima performance e il look dell’acetato tradizionale. Non solo montature, ma anche packaging ecosostenibile.

Il brand di occhiali da vista e da sole, combinazione perfetta di design italiano e sostenibilità, rafforza ancora una volta impegno e ricerca proponendo collezioni interamente «green».

Le collezioni proposte rispecchiano la cura per il dettaglio dell’artigianalità italiana e la passione per il design, offrendo un prodotto esclusivo, caratterizzato da montature leggere e resistenti per un pubblico alla moda e attento all’ambiente. Forme contemporanee e geometriche si alternano a linee morbide ma dai tagli più decisi, declinate in un ventaglio di materiali pregiati e sostenibili, tutte rigorosamente fatte a mano e con ispirazione classica.

Pitti Uomo Gennaio 2023 TBD Eyewear: i nuovi modelli Madras e Tela

TBD Eyewear presenta a Pitti Uomo 103 due nuovi modelli caratterizzati da linee moderne e versatili. Le nuove collezioni di occhiali da sole e da vista TBD Eyewear Madras e Tela mettono in risalto la cura per il dettaglio con particolare attenzione alle tendenze più ricercate creando uno stile vintage rivisitato.

Madras è la nuova collezione di occhiali da sole che unisce gli elementi di design distintivi del brand rivisitandoli in chiave esotica. Viene così realizzata una montatura forte e allo tempo stesso armoniosa. Il modello prende il nome dall’omonimo tessuto da cravatta e rivela il suo carattere deciso grazie alle lenti dalla forma ovale.

L’asta alta, completamente reinterpretata, conferisce carattere all’accessorio. Interamente prodotto a mano in Italia, ancora una volta con materiali sostenibili, il Madras di TBD Eyewear è disegnato per chi ricerca un’estetica caratterizzante, sia per uomo che per donna.

Sono 4 le combinazioni proposte: Eco Black con lenti grigie; Eco Dark Havana con lenti arancioni; Eco Honey con lenti blu ed infine Eco Havana con lenti verdi.

Il nuovo modello Tela di TBD Eyewear si ispira e interpreta il glamour delle montature a maschera: proprio come l’omonimo tessuto, la montatura risulta versatile ed eclettica. La forma oversize conferisce un look moderno e deciso per chi apprezza un design originale. Gli occhiali da sole e da vista Tela sono perfetti per chi vuole esprimere con audacia il proprio stile.

La collezione è declinata in 4 abbinamenti: Eco Havana con lenti verdi; Eco Black con lenti arancione, anche da vista; Eco Transparent con lenti blu e l’immancabile classico Eco Dark Havana sia da sole, con lenti verdi, che da vista.

