Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton è nato in ambienti incandescenti densi di intensità e energia, il Captain Cook amplia la gamma di prodotti con un nuovo esemplare dall’affascinante quadrante scheletrato che permette di ammirare l’innovativo calibro R808.

Rado Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton: caratteristiche

Presentato per la prima volta in un’ampia varietà di modelli Captain Cook, il calibro R808 è ora protagonista della serie “Art of Skeletonisation” di Rado, con raffinate varianti di finitura che donano alle diverse linee di prodotti in cui appare un look che farà la gioia dei collezionisti.

Dotato di un carattere senza compromessi, il nuovo segnatempo fonde le forze potenti e primordiali del mondo minerale in un capolavoro in ceramica hi-tech al plasma estremamente affidabile, preciso e originale. Il nuovo Captain Cook High-Tech Ceramic Skeleton è la scelta ideale per gli indomiti esploratori della natura e dell’ambiente urbano che desiderano celebrare la propria unicità in un mondo di intensa azione, passione e sfida.

La cassa in ceramica hi-tech al plasma del Captain Cook dona a questa nuova versione scheletrata la rinomata resistenza ai graffi e misteriose sfumature antracite ed è abbinata a un bracciale in ceramica hi-tech al plasma con le maglie centrali più chiare. La superba cassa monoblocco dalla finitura opaca è incorniciata da un inserto della lunetta in ceramica hi-tech al plasma satinata che richiama i toni della cassa e delle maglie esterne del bracciale.

Tra la lunetta girevole dallo stile sport-chic e il tipico cristallo zaffiro sagomato del Captain Cook con rivestimento antiriflesso su entrambi i lati appare un anello in caldo e luminoso color oro rosa a contrasto. In quest’ultimo modello, il vetro dispone di una leggera sfumatura fumé che esalta l’estetica misteriosa dell’esemplare. I diffusi e deliziosi dettagli color grigio plasma e oro rosa ne enfatizzano l’eleganza. Sul retro, anche il fondello in titanio dispone di cristallo zaffiro per consentire la vista del movimento e dei suoi componenti principali. La corona a vite presenta il tipico simbolo con l’ancora di Rado.

L’orologio è azionato dal calibro automatico R808 scheletrato di Rado dotato di nuove geometrie intelligenti e componenti elaborati in diverse tonalità per consentire una chiara visione delle varie parti e di tutti quei dettagli ben noti agli appassionati di architetture e meccanismi complessi.

Le finiture speciali includono una nuova platina satinata in senso orizzontale e un ponte della ruota dei minuti color oro rosa, chiaramente visibile dall’ampia finestra del quadrante che gli amanti dell’orologeria apprezzeranno, insieme ai numerosi contrasti cromatici. Il movimento, dotato di spirale antimagnetica Nivachron di grande affidabilità, è stato testato fino a cinque posizioni invece delle

consuete tre e dispone di una riserva di carica di 80 ore.

Il quadrante è volutamente austero, con semplici indici geometrici e sfere di ore, minuti e secondi, trattati ove possibile con Super-LumiNova per migliorare la leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione. Il simbolo con l’ancora girevole di Rado dispone di un elegante e raffinato sfondo color rosso intenso insieme al tradizionale logo, al nome del modello e all’indicazione dell’impermeabilità. L’orologio è dotato di fibbia in titanio a tripla piega e di pulsanti in Ceramos.

