Rado Captain Cook x Cameron Norrie Limited Edition: Cameron Norrie ha entusiasmato gli appassionati di tennis del Regno Unito e di tutto il mondo con il suo stile di gioco competitivo e aggressivo grazie alla sua perseveranza, determinazione e fiducia in sé stesso. È entrato a far parte del team Rado YoungStars nel 2021, ma ha rapidamente bruciato le tappe entrando nella top ten della classifica ATP nel 2022. Attualmente, si posiziona stabilmente tra i 15 migliori giocatori al mondo.

Rado presenta il Captain Cook x Cameron Norrie Limited Edition, creato in collaborazione con uno degli astri nascenti del tennis mondiale.

Cameron ha affermato: “Sono onorato di presentare il mio primo orologio in edizione limitata insieme a Rado. È stato eccitante collaborare al design e il lancio del segnatempo durante la stagione dei tornei sull’erba nel Regno Unito è stato tempestivo: un tempismo perfetto.”

Rado Captain Cook x Cameron Norrie Limited Edition: caratteristiche

L’orologio in limited edition è dotato di cassa e corona in acciaio lucido del diametro di 42 mm e di lunetta girevole in acciaio lucido con inserto in ceramica high-tech verde lucido con numeri e indici incisi in Super-LumiNova color bianco opaco.

Il colore dell’inserto della lunetta si integra perfettamente con il quadrante sfumato dal verde al bianco, visibile attraverso il cristallo zaffiro sagomato con trattamento antiriflesso su entrambi i lati. Il simbolo ormai familiare dell’ancora girevole di Rado è collocato con maestria su uno sfondo viola tra le ore 12 e il centro del quadrante.

Le sfere centrali grigie delle ore e dei minuti sono rivestite in Super-LumiNova bianca, mentre la punta della sfera centrale dei secondi è rivestita in Super-LumiNova di colore giallo, giocosa allusione al colore delle palline da tennis. Un altro riferimento a questo sport è rappresentato dal rehaut verde con punti in Super-LumiNova gialla alle ore 3, 6, 8 e 12, che richiamano il punteggio tipico del tennis “15/30/40/gioco”.

L’orologio dispone di un bracciale in acciaio lucido e spazzolato con fibbia in titanio a tripla piega dotata dell’innovativo sistema EasyClip di Rado. Riguardo al cinturino, sono disponibili due opzioni: un classico cinturino in pelle nera con fibbia pieghevole estensibile in acciaio o un cinturino in tessuto Nato verde e bianco.

Il fondello avvitato in acciaio lucido vanta un cristallo zaffiro colorato con la firma argentata di Cameron Norrie. Il fondello presenta l’incisione Limited Edition, One Out of 823, in riferimento al numero degli esemplari della serie limitata, scelto per ricordare il compleanno dell’atleta, il 23 agosto.

Il Rado Captain Cook x Cameron Norrie Limited Edition è azionato dal calibro Rado R763, un movimento automatico regolato in ben cinque posizioni. È dotato di una spirale Nivachron che rende l’orologio particolarmente resistente ai campi magnetici che fanno sempre più parte della nostra vita quotidiana. Questo straordinario segnatempo dispone di una riserva di carica di 80 ore ed è impermeabile fino a

300 metri. L’orologio viene proposto in un astuccio in pelle verde con la firma di Cameron e il certificato di edizione limitata.

