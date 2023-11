Regali tecnologici per Natale: se stai cercando l’ispirazione per stupire i tuoi cari, in vista delle festività, immergiti nel mondo dei regali tech! Dai dispositivi intelligenti che semplificano la vita quotidiana agli strumenti di intrattenimento, c’è una vasta gamma di opzioni tech per ogni tipo di appassionato.

Per chi viaggia, Perilogics presenta un interessante supporto per telefono rotante. Progettato per l’uso su tutte le compagnie aeree: non solo è possibile montarlo sul tavolino, ma anche sul bracciolo di una sedia o su qualsiasi superficie piana, in modo da poter vedere in streaming le proprie serie tv e film preferiti senza tenere lo smartphone in mano. Disponibile in tre colori su Amazon per 12.99 euro.

Il set di auricolari Bluetooth wireless Tozo T10: sono completamente impermeabili e sono dotati di diversi supporti in silicone per ottenere il miglior adattamento possibile. Gli auricolari TOZO T10 offrono un tempo di riproduzione di oltre 10 ore con una singola carica. La custodia ricaricabile può essere caricata completamente in appena 1,5 ore con un cavo USB-C a ricarica rapida o in meno di 2 ore tramite un caricabatterie wireless. Disponibili in cinque colori su Amazon scontato a 29.99 euro.

Il caricabatterie wireless magnetico pieghevole 3 in 1 Bocloud che tutti saranno felicissimi di avere nel loro arsenale tecnologico. Ripiegato è un piccolo quadrato che aperto si trasforma in un pad di ricarica rettangolare con uno spazio per caricare iPhone, AirPods e Apple Watch contemporaneamente. Il caricabatterie bianco è predisposto per caricare telefono, orologio e AirPods. Il regalo perfetto per i viaggiatori che risparmieranno tantissimo spazio nel loro bagaglio! Disponibile in due colori su Amazon scontato a 47,99 euro.

Il supporto universale per tablet Raking è il regalo perfetto per non allungare il collo o stancare le braccia per tutti gli appassionati di serie tv. Compatibile con dispositivi da 4,7 a 12,9 pollici, perfetto per l’iPad Pro da 10,7 pollici o l’iPad Air e Amazon Kindle Fire. Il braccio per tablet è dotato di ha una base in lega di alluminio estremamente robusta, che può essere installato sul letto e sul tavolo. Facile da installare e usare: il supporto pieghevole ha un morsetto per bloccare il tablet in modo sicuro. È facile da attaccare sul tavolo e al letto. E’ il regalo perfetto per chi ama guardare film e ascoltare musica in camera da letto. Disponibile in nero su Amazon a 25,99 euro.

Ed infine il Kindle Paperwhite leggero e compatto (modello 2022), con uno schermo da 6’’ ad alta risoluzione. Lo schermo antiriflesso permette di leggere comodamente, come sulla carta stampata. Con luce frontale regolabile e modalità scura, per leggere senza affaticare gli occhi, di giorno e di notte. Ora con maggiore durata della batteria: una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 6 settimane. La capacità di archiviazione è il doppio rispetto al modello della generazione precedente: puoi archiviare migliaia di libri, con 16 GB di spazio a tua disposizione. Ed infine questo Kindle è realizzato con il 30-75% di plastica riciclata e il 90% di magnesio riciclato. Disponibile in nero e in blu su Amazon a 89,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED