Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Sterrato Monobalancier: nessun percorso tracciato, nessuna pianificazione. Solo l’eccitante prospettiva dell’incognita che attende chiunque intraprenda un simile viaggio. Ora l’avventura si fa ancora più impavida, con la nascita dell’ultima creazione frutto del longevo connubio fra Roger Dubuis e Lamborghini Squadra Corse.

L’adrenalinico segnatempo è un distillato dell’eccellenza orologiera della Maison e dello spirito della Huracán Sterrato, un’auto fuori dagli schemi.

Roger Dubuis Excalibur Spider Huracán Sterrato Monobalancier: caratteristiche

L’Excalibur Spider Huracán Sterrato MB è alimentato dal calibro RD630. Questo motore orologiero è appositamente progettato per riflettere le prese d’aria esagonali delle auto da corsa Lamborghini Squadra Corse, così come la simmetria dei due bariletti gemelli strizza l’occhio ancora una volta alla linea Huracán e ai serbatoi delle sue supercar.

Adottando come sempre un approccio non convenzionale, gli orologiai della Maison hanno inclinato a 12° la ruota del bilanciere per ottenere il massimo delle prestazioni. Inoltre, la sua collocazione a ore 12 in posizione rovesciata, da un lato richiama il contagiri della Sterrato e dall’altro permette a chi indossa l’orologio di osservare liberamente le oscillazioni della spirale – il cuore pulsante del segnatempo. A completamento di questa meccanica sorprendente, la finestrella del datario è collocata a ore 6.

Quando lo si osserva dal fondello, il movimento semi-scheletrato svela una massa oscillante a 360° che riproduce in modo fedele l’effetto del cerchione di una Hurácan che gira in velocità, emulandone anche il design. Con le sue 60 ore di riserva di carica, il calibro automatico monobalancier è un prodigio di ingegneria meccanica.

La maestria tecnica della Maison è evidente anche nei materiali contemporanei e ipertecnologici dell’orologio, appositamente scelti per la loro leggerezza e resistenza senza pari. Uno di questi è il carbonio SMC, che è stato usato per realizzare la cassa da 45 mm. Un materiale composito nove volte più leggero dell’oro, che qui è impiegato in modo da richiamare direttamente il design del telaio monoscocca e dei pannelli della carrozzeria della Lamborghini Huracán.

Al contempo, i sei indicatori dei minuti cardine sono stati ingranditi per regalare alla lunetta una forma ancora più espressiva, che rievoca gli inimitabili passaruota della Sterrato. Questi elementi, modellati in titanio DLC nero, presentano uno spessore aumentato per rispecchiare l’altezza da terra incrementata della supercar progettata per l’azione.

Stile da competizione

La vivida tonalità arancione e il rosso audace che caratterizzano questo segnatempo ne fanno una sorprendente dimostrazione di raffinatezza estetica. Le linee nette che attraversano il quadrante dalle ore 12 alle ore 7 e dalle ore 12 alle ore 5 richiamano quelle essenziali della roll bar della Sterrato. Elemento distintivo di ogni Excalibur Spider Huracán MB è la corona: ispirata ai dadi delle ruote della Huracán, regala al polso uno stile ancora più grintoso.

Sul cinturino, un sistema di sgancio rapido permette di cambiarlo alla velocità di un pit-stop, mentre il motivo camouflage ricorda la facilità con cui la vettura super-sportiva affronta i percorsi sterrati. Per realizzare questo motivo distintivo è necessario vulcanizzare insieme diverse placche colorate impiegando un processo specifico che necessita di un tempo del 30% più lungo di quello richiesto da un normale cinturino; il lato interno, invece, è in caucciù nero e presenta l’inconfondibile motivo degli pneumatici Pirelli Super Trofeo R.

Prodotto in edizione limitata di appena 8 esemplari, l’Excalibur Spider Huracán Sterrato MB fonde meccanica avanzata e materiali ipertecnologici con un’estetica carica di adrenalina.

