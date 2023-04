Roger Dubuis Monovortex Split-Seconds Chronograph è la nuova creazione senza precedenti che non solo controlla la forza di gravità, ma mette anche in risalto la straordinaria ingegnosità di Roger Dubuis, reinventando sia il tourbillon che la massa oscillante, associate a una delle complicazioni tradizionali più complesse dell’alta orologeria: il cronografo rattrappante.

Roger Dubuis Monovortex Split-Seconds Chronograph: caratteristiche

Progettato pensando agli amanti dell’adrenalina e della meccanica avanzata, il segnatempo rivela, attraverso dettagli mozzafiato, alcune delle più stupefacenti innovazioni del futuro dell’orologeria. Al centro di questa prodezza cronometrica, risiede la sfida alla gravità, la ricerca continua delle più elevate prestazioni orologiere e la reintroduzione del cronografo rattrappante, una complicazione emblematica della Maison.

La gravità è una forza che può disturbare la precisione, ma anche generare energia. Con questo concept watch pionieristico, Roger Dubuis ha sfruttato entrambi gli effetti: da un lato ha reinventato la regolazione della gravità e dall’altro ha assunto il pieno controllo della sua forza.

Dopo anni di ricerca e sperimentazione, la complicazione simbolo di Roger Dubuis – il tourbillon – è ora in grado di sfidare il complesso regno della fisica. Il tourbillon costituisce da sempre una delle più grandi sfide dell’orologeria. Mentre molti tourbillon tradizionali compensano l’effetto negativo della gravità su un asse specifico, Roger Dubuis ha esteso tale capacità su ogni superficie. Posizionato a ore 9, il Conical Monovortex Tourbillon segue una traiettoria a 360°, proteggendo la precisione dell’orologio, indipendentemente dalla posizione del polso di chi lo indossa.

La Maison ha inoltre deciso di trarre il massimo vantaggio dalla forza positiva che la gravità può rappresentare. Dopo anni di ricerche approfondite e oltre 8 mesi di ottimizzazione tecnica, è nato il Turborotor Cylindrical Oscillating Weight. Situato a ore 12, questo sorprendente componente è posizionato verticalmente, in modo che tutta la forza di gravità spinga sul design come un bariletto rotante. Ciò mantiene efficiente la carica dell’orologio, poiché tiene conto della forza gravitazionale e si adatta meglio a tutti i movimenti naturali del polso di chi lo indossa. Senza dubbio, la gravità è dominata come mai prima d’ora.

Il cronografo rattrappante rivisitato

Alimentato dal Calibro RD114, il Monovortex Split-Seconds Chronograph segna anche il ritorno di una complicazione iconica di Roger Dubuis: il cronografo rattrappante. Ingegnosamente costruito con un sistema di ruote a doppia colonna, è arricchito da un contatore dei minuti rotante, noto come RMC a 120°. Nel concepire creativemente il movimento, il contatore è stato posizionato a ore 3 e presenta un’inaspettata forma isotossale. Include un display in attesa di brevetto con una lancetta divisa in tre parti che riporta lo 0, l’1 e il 2, ruotando accuratamente oltre le cifre 0-9 sulla destra. Attivando il cronografo è possibile osservare l’RMC muoversi nel tempo: audace, elaborato, innovativo.

La scala tachimetrica è infine impreziosita da un ultimo dettaglio: un 88 ben in evidenza. Un chiaro omaggio a Monsieur Roger Dubuis, che considerava l’8 il suo numero fortunato e il cui primo calibro sviluppato in-house era appunto un cronografo.

Roger Dubuis Monovortex Split-Seconds Chronograph: design

Naturalmente, anche il look è importante. L’estetica affascinante di questo segnatempo gioca con la simmetria del movimento e presenta una cassa di 47 mm realizzata in una fibra iper-tecnologica chiamata MCF (Mineral Composite Fibre). Sviluppato in esclusiva da Roger Dubuis, questo ingegnoso materiale è 2,5 volte più leggero della ceramica e il 13% più leggero del carbonio.

Ciò significa comfort maggiore e una perfetta idoneità all’uso quotidiano. Inoltre, questo materiale leggero e resistente fa ora il suo debutto in rosso, una nuance rara e difficile da ottenere, che ha richiesto anni per essere perfezionata. Come sempre, con Roger Dubuis non si è scesi a nessun compromesso sulla bellezza.

L’energico colore rosso è abbinato all’oro rosa, così come al titanio con rivestimenti neri e grigi e dettagli in carbonio. Anche i pulsanti minimalisti e la barra di carica sono stati discretamente nascosti per un look più sobrio ed elegante.

Abbinato a un cinturino bimateriale traforato, questo entusiasmante segnatempo emana un fascino unico e vanta un moderno indicatore della riserva di carica con un bariletto visibile dall’ingegnoso effetto ottico.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.