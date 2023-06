Seiko Astron GPS Solar 3X: quattro nuovi orologi

Seiko Astron GPS Solar 3X: quattro nuove creazioni della linea 3X, tra cui una limited edition, che si uniscono alla collezione Astron. Questa serie è caratterizzata da alcune peculiarità stilistiche, che si aggiungono alla tecnologia all’avanguardia GPS Solar di Seiko.

Nel 2012 Seiko ha portato l’orologeria elettronica ad un nuovo livello con l’Astron GPS Solar. Questo segnatempo è uno degli orologi da polso più avanzati al mondo perché garantisce l’esattezza dell’ora collegandosi automaticamente, fino a 2 volte al giorno, alla rete satellitare GPS, e integra un orologio atomico ad alta precisione con una deviazione di 1 secondo ogni 100.000 anni.

Grazie al modulo GPS ad altissime prestazioni, è inoltre in grado di adattarsi al fuso orario del luogo in cui si trova chi lo indossa con la semplice pressione di un pulsante e, prendendo tutta l’energia necessaria esclusivamente dalla luce del sole, non ha bisogno di alcun cambio di batteria. È, dunque, l’orologio ideale per il viaggiatore internazionale.

Quando il quadrante rileva la luce del sole, l’orologio si collega alla rete satellitare GPS e si regola automaticamente sull’ora corretta. Se l’orologio è nascosto alla luce, ricorda l’ora dell’ultima connessione manuale riuscita e tenta di ricevere nuovamente il segnale GPS alla stessa ora. Se la regolazione del fuso orario è avvenuta con successo, l’orologio visualizzerà l’ora legale locale (non funziona se il fuso orario è stato selezionato manualmente). Quando cambia il fuso orario, basta premere un pulsante e le lancette si muovono velocemente fino a raggiungere l’ora locale corretta, grazie al sistema che consente lo spostamento degli indicatori di ore, minuti, secondi in modo indipendente.

Seiko Astron GPS Solar 3X: caratteristiche

La nuova serie, composta dai 4 inediti segnatempo, mostra un’estetica dinamica. La solida cassa in titanio con rivestimento antigraffio del diametro di 41,20 mm è caratterizzata da diverse sfaccettature con finiture a contrasto che le conferiscono una silhouette compatta ed è completata dai pulsanti e dalla corona, anch’essi dal profilo ben definito.

La lunetta, anch’essa in titanio, presenta sulla parte superiore una finitura satinata che si contrappone delicatamente alle superfici laterali lucide e ha una forma poligonale, adottata per la prima volta sulla collezione Astron, che contribuisce a creare una sensazione di robustezza e vigore.

Le linee della cassa, robusta e strutturata, si snodano in modo fluido attraverso le anse fino al bracciale integrato, che si assottiglia morbidamente verso la chiusura, rafforzando l’aspetto armonioso di questi nuovi Astron GPS Solar. Il risultato è un design con un effetto rinnovato ed elegante.

Sul quadrante delle versioni blu, grigio e nero, il motivo stampato “Crystal Box”, ispirato ai cristalli di quarzo utilizzati per creare gli oscillatori al quarzo a forma di diapason, è un omaggio al primo modello Astron al quarzo presentato nel 1969. Gli indici tridimensionali applicati consentono un’alta visibilità per una lettura dell’ora precisa, resa ancora più nitida dal generoso rivestimento di Lumibrite.

A ore 8 spicca l’indicatore multifunzione per le funzioni modalità aereo, indicazione della riserva di carica, regolazione manuale dell’ora, regolazione del fuso orario e ricezione del secondo intercalare. La finestrella della data è posizionata a ore 3.

Il quadrante è protetto dal vetro zaffiro ad alta definizione con un rivestimento “super clear” brevettato Seiko per garantire la lettura dell’ora da ogni angolazione. Anche il bracciale è in titanio come la cassa e ha lo stesso rivestimento super extra duro antigraffio.

Inoltre, grazie alla leggerezza di questo materiale e al baricentro basso della cassa, l’orologio ha una vestibilità molto confortevole al polso. Gli orologi presentano diverse finiture e combinazioni di colore. Il modello SSJ013J1, in titanio naturale, ha un quadrante blu/grigio; la cassa dell’Astron SSJ014J1 mostra dettagli con trattamento IP color oro rosa e ospita un quadrante grigio; l’orologio SSJ015J1 ha cassa e bracciale in titanio con rivestimento nero e quadrante della stessa tonalità. La referenza SSJ017J1, edizione limitata di 1.500 esemplari, abbina cassa e bracciale in titanio naturale ad uno speciale quadrante con righe orizzontali di diverse sfumature di grigio alternate.

Tutti e quattro gli orologi sono alimentati dal calibro 3X62 a carica solare, con funzione di ore, minuti, secondi, data e indicatore multifunzione.

