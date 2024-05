Seiko 5 Sports SNXS

La nuova serie SNXS di Seiko 5 Sports, ispirata all’iconico orologio sportivo SNXS, introduce tre nuovi orologi perfetti per l’uso quotidiano con quadranti disponibili in blu navy, nero e avorio.

Seiko 5 Sports ha lanciato la nuova serie SNXS, un omaggio all’iconico orologio sportivo SNXS del brand. La serie debutta con tre nuove creazioni che mantengono la distintiva forma della cassa e la corona posizionata alle ore 4, integrata armoniosamente per preservare la fluidità del design complessivo.

Le tre nuove creazioni della serie SNXS si distinguono per il loro look sportivo ed elegante. La cassa in acciaio misura 37,40 mm di diametro e presenta un baricentro basso per una vestibilità confortevole. Le finiture a contrasto, satinate e lucide, aggiungono un tocco di eleganza e raffinatezza al design. Il quadrante, protetto da un vetro Hardlex curvo, è disponibile in blu navy, nero e avorio, con una lancetta dei secondi arancione, una caratteristica ripresa dagli orologi 5 Sports degli anni ’70.

Le sfaccettature delle sfere delle ore e dei minuti riflettono la luce, conferendo una presenza decisa all’orologio. La Lumibrite è applicata sulla superficie degli indici e sulle lancette di ore e minuti, garantendo una leggibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. La finestrella con l’indicazione di giorno e data è posizionata a ore 3.

Il fondello trasparente a vite consente di ammirare il movimento interno, alimentato dal calibro automatico 4R36. Questo movimento regola le funzioni di ore, minuti, secondi e data, con una frequenza di 21.600 alternanze/ora e una precisione di +45/-35 secondi al giorno. Il calibro 4R36 garantisce una riserva di carica di 41 ore, assicurando che l’orologio funzioni senza problemi per lunghi periodi.

Il bracciale in acciaio di nuova concezione evoca un’atmosfera classica, mescolando sapientemente elementi moderni con richiami nostalgici al passato. Questo bracciale è completato da una tripla fibbia pieghevole con pulsante di rilascio, garantendo sicurezza e comfort durante l’uso quotidiano.

La nuova serie SNXS di Seiko 5 Sports è la scelta ideale per chi cerca un orologio versatile e di alta qualità che possa essere indossato in qualsiasi occasione.

