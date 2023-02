Svevo 6 Tech Luxury Knitwear: l’approccio di Svevo all’arte della maglieria compie un ulteriore step forward, nel futuro dei materiali di lusso, con una visione progressista e pioneristica che ricodifica i valori dello stile e della qualità attraverso nuove credenziali high-tech volte al benessere e alla protezione avanzata di chi sceglie di vestire Svevo.

Svevo 6TLK è una capsule in edizione limitata e numerata, realizzata a partire da un elemento primo superiore, il carbonio, fattore di svolta per adattare le prestazioni più elevate del prodotto alla visione responsabile del brand tramite l’impiego esclusivo di 2 materiali high-tech riciclabili e riutilizzabili, in grado di rinascere a oltranza.

Dalle industrie aerospace e automotive, e dalla cantieristica navale da competizione, la fibra di carbonio attera direttamente nel mondo della maglieria proiettando le sue caratteristiche straordinarie su ogni capo e accessorio, dalla totale schermatura elettromagnetica, antibatterica e anallergica fino alla resistenza estrema all’acqua, al vento e alla neve. Inoltre, la dispersione termica del carbonio consente al corpo di termoregolarsi e mantenere una media di 4/5 battiti cardiaci al minuto, mentre la sua iper-leggerezza limita la dispersione di energia in movimento.

Con la fibra di carbonio Svevo ha creato un filo con anima di poliuretano abbinato al filo di cashmere seta distintivo del brand. Il filato ottenuto è stato poi accoppiato a una membrana in maglia di carbonio per una costruzione compiuta che oltre alla massima performance prevede la reversibilità dei modelli trasformandoli in più di un capo in uno.

Il prodotto finito è un bimaterico di eccellenza dalle molteplici proprietà, incredibilmente sottile e leggero, malleabile, elastico e resiliente, con una memory texture che torna sempre al suo stato originario oltre ogni tipo di usura, attrito e sfregamento.

La capsule in-progress include 9 master pieces ovvero la maglia girocollo iconica di Svevo, da cui tutto nasce il giubbotto con cappuccio doppiato, imbottito con piuma 90/10 e dotato di maniche rimovibili, il gilet con cappuccio doppiato, imbottito con piuma 90/10 maglia, la giacca full-zip reversibile, il gilet full-zip reversibile, il pantalone jogger reversibile, la sciarpa reversibile, lo sneaboot in pelle di cervo e membrana di carbonio, il baseball cap.

Ogni pezzo della capsule Svevo 6TLK è contraddistinto da una garment label descrittiva delle proprietà e delle performance specifiche messe in campo per assicurare una difesa totale dagli elementi esterni, atmosferici e non. Lo stile essenziale e raffinato di Svevo rimane i rigorosamente invariato, nell’eleganza monocromatica del nero carbonio a riaffermare il valore primo dell’elemento primo da cui nasce l’intero progetto. Il codice ufficiale su ogni prodotto è formato dal numerico del modello affiancato dalla C di carbonio e dal numero seriale.

L’obiettivo è di offrire – nella gamma dei prodotti innovativi di lusso – un beneficio reale per la salute e il benessere, con un focus sulla sicurezza e sul contenimento dell’impatto ambientale. Sono questi i principi cardine dell’estetica luxe & high-tech di Svevo 6, già in progress tra le diverse stagioni con la prossima introduzione di un nuovo blend estivo con base in carbonio per accompagnare l’uomo Svevo attraverso ogni possibile scenario, dalle traversate oltreoceano alle esplorazioni nello spazio.

