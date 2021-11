The Cal 2022 On The Road: il Calendario Pirelli scattato da Bryan Adams

Presentato "On The Road, Il Calendario Pirelli 2022 di Bryan Adams.

The Cal 2022 On The Road è stato svelato oggi con una conferenza in diretta streaming. Gli scatti del nuovo ed atteso Calendario sono di Bryan Adams e celebra le star internazionali della musica dagli anni ‘60 a oggi. Dopo un anno di stop, dovuto alla pandemia di Covid-19, The Cal segna un ritorno speciale perché coincide con l’anno della celebrazione dei 150 anni di Pirelli, il cui logo viene svelato proprio insieme al Calendario.

The Cal 2022 On The Road: il video con tutte le immagini

Bryan Adams con gli scatti di On The Road ha immortalato la vita degli artisti in tour. Sul set del Calendario i musicisti hanno rivissuto tutti i momenti delle loro tournée: dalla tensione prima dell’esibizione alle pause tra le prove e i concerti, dai lunghi viaggi da una città all’altra alla solitudine in una stanza di albergo. Sono esperienze vissute dallo stesso Bryan Adams che, per la prima volta nella storia del Calendario non è solo fotografo, ma anche parte del cast.

Insieme a lui, nella 48esima edizione del Calendario Pirelli 2022, dieci artisti di fama mondiale: Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Normani, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, Saweetie, St. Vincent e Kali Uchis. Le foto sono state scattate, in due location di Los Angeles – il Palace Theatre e l’hotel Chateau Marmont di Hollywood – e a Capri all’hotel Scalinatella.

Bryan Adams ha cercato di cogliere i tratti distintivi dei diversi artisti e i mesi del Calendario si susseguono con oltre 160 pagine e più di 70 scatti, tra ritratti e still: dal risveglio in albergo di St. Vincent (il cui volto appare anche sulla copertina del volume), al giorno di pausa a bordo piscina di Kali Uchis, dal check out verso un altro viaggio di Saweetie al backstage di Cher.

Dal riposo di Normani prima delle prove del suono all’arrivo a teatro di Jennifer Hudson, dai momenti prima dello show di Iggy Pop (immortalato anche sulla quarta di copertina) a Grimes all’interno dello studio di registrazione, da Bohan Phoenix che rientra in hotel dopo la sua performance a Rita Ora dopo lo show.

