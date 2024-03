La nuova Collezione Urban Explorer di The North Face per la primavera estate 2024 collega in maniera inedita il comfort e la tecnologia dell’equipaggiamento outdoor al design e allo stile tipici della moda cittadina.

The North Face, pioniere nell’abbigliamento outdoor, lancia la sua nuova collezione Urban Explorer per la primavera estate 2024, in cui i confini tra l’equipaggiamento tecnico per l’avventura e l’eleganza urbana si sfumano. Questa innovativa linea è pensata per coloro che, seppur immersi nella vita cittadina, non vogliono rinunciare alla loro sete di esplorazione e avventura, desiderando vivere ogni giorno con curiosità e passione.

La collezione Urban Explorer di The North Face è all’avanguardia nel design, dove la resistenza dei tessuti tipici dell’abbigliamento da lavoro incontra la modernità delle silhouette urbane, il tutto attraverso l’uso innovativo di una palette di colori incentrata sulle tonalità del blu. Questa fusione crea un’estetica unica, capace di resistere alle sfide quotidiane della vita in città mantenendo uno stile distintivo e contemporaneo.

La collezione propone una camicia in denim che trae ispirazione dall’abbigliamento da lavoro. Questo capo è perfetto sia per l’ambiente urbano che per le escursioni all’aria aperta, offrendo una soluzione ideale per chi cerca un abbigliamento versatile e alla moda. A completare il look, The North Face introduce le scarpe Glenclyffe Zip, caratterizzate da un design funzionale che include un sistema di allacciatura rapida, protezione rinforzata per la punta e una costruzione elastica che assicura una calzata confortevole e avvolgente, simile a quella di una calza. Queste scarpe sono state pensate per chi desidera esplorare senza rinunciare a comodità e stile.

La collezione Urban Explorer rappresenta un invito a riscoprire la città con occhi nuovi, attraverso capi che abbracciano l’essenza dell’esplorazione senza trascurare l’eleganza e la praticità quotidiana.

