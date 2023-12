La collezione Timex x Keith Haring è un tributo alla straordinaria eredità dell’artista americano, e celebra l’essenza della street art di Haring con l’eleganza degli orologi Timex. Questa collaborazione unica rende omaggio le iconiche immagini di Keith Haring, legate in modo intrinseco al concetto di tempo, trasformando gli orologi in vere e proprie opere d’arte.

Ogni pezzo della collezione è caratterizzato da una vivace contrapposizione di bianco e nero, richiamando i primi disegni di Haring realizzati con gesso sui pannelli neri delle metropolitane di New York.

La collaborazione si esprime attraverso i modelli Q Timex, Timex T80 e Easy Reader, ognuno impreziosito dagli elementi distintivi del lavoro di Haring, che conferiscono dinamismo e vitalità al design dei segnatempo.

Il modello Q Timex è un esempio perfetto di questa sinergia artistica. Dotato di una cassa rotonda da 38 mm in acciaio e alluminio, il colore nero domina l’orologio, creando un contrasto affascinante con i disegni bianchi. Il quadrante mette in evidenza un orologio stilizzato circondato da tre cani, con un cinturino in gomma sintetica nera anch’esso decorato con lo stesso disegno. La firma di Keith Haring decora la lunetta a ore 5, aggiungendo un tocco di autenticità.

Nel T80, il classico segnatempo digitale di Timex, la collaborazione si manifesta in una cassa rettangolare da 34 mm in resina nera opaca. Questo orologio offre funzioni di ora, minuti, secondi, data, sveglia e il caratteristico quadrante Indiglo. I disegni distintivi di Haring si stagliano in bianco su fondo nero, mentre il cinturino di resina nera opaca è decorato con motivi bianchi e completato da una fibbia ad ardiglione.

L’Easy Reader, con la sua cassa in ottone a basso contenuto di piombo da 40 mm e finitura color acciaio, crea un affascinante contrasto con il quadrante. Le linee emblematiche di Haring, in bianco su sfondo nero, adornano il quadrante, le cifre arabe e le lancette stilizzate. Un cinturino in pelle nera firmato Keith Haring completa il design semplice ma immediato.

I modelli Q Timex e Easy Reader, dotati di movimento al quarzo tre sfere e impermeabili fino a 50 metri, insieme al Timex T80 con movimento digitale e impermeabilità fino a 30 metri, rappresentano un connubio perfetto tra arte e funzionalità. Timex x Keith Haring è una celebrazione dell’arte, del tempo e della loro fusione.

