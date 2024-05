Tissot amplia la sua iconica collezione Seastar con cinque nuovi modelli da 40mm, dotati del movimento Powermatic 80.

Tissot presenta i nuovi modelli della collezione Seastar 40mm. Questa serie, nota per la sua qualità e stile, ora si arricchisce con il movimento Powermatic 80, introducendo cinque nuovi modelli. Ogni orologio è progettato per offrire una combinazione perfetta di eleganza e funzionalità, ideale per chi cerca un accessorio sportivo ma raffinato.

Per questa nuova versione, Tissot ha apportato aggiornamenti sobri ma significativi al design. La cassa presenta una tacca lungo i bordi, conferendo all’orologio un aspetto più compatto e sofisticato. Questi orologi sono perfetti per gli amanti dello sport, grazie all’impermeabilità fino a 300 m e alla migliore visibilità in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alle lancette e agli indici delle ore rivestiti in Super-LumiNova.

La nuova estensione della collezione Seastar comprende cinque modelli distinti. Tutti i modelli presentano un quadrante spazzolato verticalmente che sfuma in nero verso i bordi, migliorando l’effetto sfumato e la texture complessiva. Ogni orologio è dotato di una lunetta unidirezionale in acciaio con anello in vetro minerale stampato a colori.

Due modelli condividono lo stesso design della cassa e del bracciale in acciaio, ma si differenziano per i colori del quadrante: uno ha un quadrante blu, mentre l’altro presenta un quadrante grigio. Un altro modello distintivo è il bicolore, impreziosito da una lunetta in PVD oro giallo con anello nero e un bracciale coordinato che combina elementi in acciaio e PVD oro.

Infine, due modelli presentano una cassa interamente in acciaio rivestita in PVD nero. Uno è dotato di un cinturino tropic nero con quadrante blu spazzolato, mentre l’altro sfoggia un quadrante grigio spazzolato e un bracciale interamente nero metallizzato.

La collezione Seastar offre la possibilità di personalizzare facilmente l’orologio grazie ai cinturini intercambiabili. Il sistema di cinturini intercambiabili rende semplice e veloce la transizione tra diversi stili, permettendo di adattare l’orologio a diverse occasioni e preferenze personali. Per chi conduce uno stile di vita attivo, il cinturino tropic nero è una nuova aggiunta che garantisce comfort e durata.

La collezione Seastar è un classico di Tissot, amato per la sua combinazione di eleganza e funzionalità. Ora, con il movimento Powermatic 80 e un design contemporaneo, la collezione si arricchisce ulteriormente, mantenendo l’estetica che ha contribuito alla sua popolarità originale.

Fonte Tissot

Copyright Image: Sinergon LTD